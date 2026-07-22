به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، آینه‌دار مدیرکل صدا و سیمای مرکز در این نشست با اشاره به موفقیت‌های پیشین رسانه استانی در جذب مخاطب گفت: پروژه ویژه ایران‌جان خراسان جنوبی یک پدیده اجتماعی موفق بود و اکنون در فصل جدید برنامه شبانگاهی «شب‌های زعفرانی»، به دنبال بازتعریف جامع این الگو با محوریت معرفی ظرفیت‌های همه‌جانبه استان هستیم.

وی با تأکید بر ضرورت بازخوانی ماموریت‌های هویت‌محور در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و گردشگری افزود: ایران‌جان ۲ با محوریت خراسان جنوبی و با هدف معرفی شایسته شهرستان‌های استان کلید می‌خورد تا علاوه بر زنده کردن خاطرات شیرین مردم از این طرح، عدالت رسانه‌ای در پوشش اخبار و ظرفیت‌های سراسر استان محقق شود.

مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی بر رعایت تنوع موضوعی، توجه به مطالبه‌گری منصفانه، امیدآفرینی و تزریق نشاط به جامعه در این برنامه تاکید کرد.

سید محمد نظامی، تهیه‌کننده برنامه «شب‌های زعفرانی» در این نشست گفت: در این فصل شخصیت عروسکی کل‌پال به عنوان یک کلاغ کنجکاو و پیگیر به برنامه اضافه می‌شود که وظیفه اطلاع‌رسانی، بازتاب رخداد‌های فضای مجازی و سطح شهر‌ها و ایجاد فضای طنز اجتماعی را بر عهده دارد.

وی افزود: شوخی‌های مودبانه و طنزآمیز این عروسک با مهمانان برنامه (متناسب با شخصیت مهمان) و حضور فعال او در بخش‌های داغ‌های مجازی و گزارش‌ها، دست برنامه‌ساز را برای انتقال مفاهیم ارزشمند در قالبی هنری و اثرگذار کاملاً باز می‌گذارد.

نظامی گفت: پخش نمایش‌های کوتاه، نماهنگ‌ها، میان برنامه های متنوع تصویری، حضور کارشناسان برجسته، معرفی هنرمندان بومی و بررسی فرصت‌ها و چالش‌های شغلی جوانان در شهرستان‌ها از دیگر بخش‌های این برنامه است. همچنین بخش دوم برنامه به‌طور ویژه به سفر به شهرستان‌های مختلف استان و انعکاس صدای مردم اختصاص خواهد یافت.