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آفریقای جنوبی سالروز جهانی نلسون ماندلا (نخستین رئیس جمهور این کشور) را گرامی میدارد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از المیادین، مردم آفریقای جنوبی سالروز جهانی ماندلا را با مشارکت قابل توجه سریل رامافوزا رئیس جمهور این کشور در ژوهانسبورگ گرامی داشتند و هزاران نفر در این مراسم سالیانه با پیاده روی در سراسر این شهر، ۶۷ دقیقه از روزشان را برای ادای احترام به ماندلا اختصاص دادند که ۶۷ سال از عمر خود را در راه خدمت به بشریت صرف کرده است.
سیرامیه توکوبونگ، مدیر عامل تلگام گروپ گفت: همان طور که رئیس جمهور امروز گفتند معنای واقعی این پیام چیزی است که همه گروهها و همه طیفها را گرد هم میآورد ...
یکی از شهروندان شرکت کننده در این مراسم گفت: به نظر من روحیه نلسون ماندلا روحیه تسامح و وحدت بوده است و اینکه در هر کاری که انجام میدهیم ملتی متحد باشیم.
رونی نیلسا، دیپلمات در سفارت نروژ گفت: به نظر من ایده و پیام روز جهانی ماندلا این است که همه ما در مسیر انسانیت گام بر داریم.
آزادی ما بدون آزادی مردم فلسطین کامل نیست. موضع ماندلا هنوز بر زبان این نسل جاریست و حاکی از پیامهای محبت و حمایت از ملتهای خاورمیانه است که همواره در معرض جنگها قرار دارند.
یکی از شهرندان شرکت کننده گفت: همه ما میدانیم چه اتفاقی در آنجا در حال رخ دادن است با وجود اینکه گاهی رسانهها تلاش میکنند جنایتهایی را که در آن کشورها اتفاق میافتد سانسور کنند، اما من میخواهم به آنها بگویم باید پایداری کنند.
ریز سیاسالیه، آرشیویست موسسه نلسون ماندلا گفت: نلسون ماندلا همواره امیدوار بود. من به مردم فلسطین میگویم خوش بین باشید! اوضاع تغییر خواهد کرد. امیدوارم آزاده باشید.
جسم نلسون ماندلا از میان رفت، اما روح او قطب نمای اخلاق ماند و به تمام جهان یادآور شد که سکوت در برابر ظلم، تبانی با آن است و سپیده دم آزادی فرا خواهد رسید هر چقدر که تاریکی زندانها و قساوت جنگها طولانی شود.