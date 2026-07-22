جزئیات حملات نیروهای مسلح ایران به پایگاه های آمریکایی در منطقه

حسن عظیم زاده خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما جزئیات حمله موشکی و پهپادی نیروهای مسلح کشورمان به مواضع دشمن متجاوز و تروریستی امریکایی را از روی نقشه توضیح می دهد.