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جزئیات حملات نیروهای مسلح ایران به پایگاه های آمریکایی در منطقه

حسن عظیم زاده خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما جزئیات حمله موشکی و پهپادی نیروهای مسلح کشورمان به مواضع دشمن متجاوز و تروریستی امریکایی را از روی نقشه توضیح می دهد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۳۱- ۱۵:۱۲
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برچسب ها: حمله موشکی ایران ، حمله پهپادی ، پایگاه‌های آمریکایی
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