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تئاتر تلویزیونی «هملت» اقتباسی از نمایشنامه معروف ویلیام شکسپیر در روز جمعه ۲ مرداد از شبکه چهار سیما روی آنتن می رود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، تئاتر تلویزیونی هملت (Hamlet) محصول ۲۰۱۵ انگستان روز جمعه ۲ مرداد به روی آنتن شبکه چهار میرود.
تئاتر تلویزیونی هملت را رابین لاو (Robin Lough) کارگردانی کرده و بازیگرانی، چون بندیکت کامبربچ (Benedict Cumberbatch)، سیاران هیندز (Ciarán Hinds) و شان بروک (Sian Brooke) در آن به هنرنمایی پرداختهاند.
امتیاز این نمایش نزد IMDB روی عدد ۸ از ۱۰ قرار گرفته است.
تئاتر تلویزیونی هملت یک اثر اقتباسی است از نمایشنامهای تراژدی اثر ویلیام شکسپیر که در سال ۱۶۰۲ نوشته شده و یکی از مشهورترین نمایشنامههای تاریخ ادبیات جهان بهشمار میرود.
هملت داستان شاهزاده دانمارک است که متوجه میشود عمویش کلودیوس پدرش (پادشاه سابق) را برای به دست آوردن تاج و تخت کشته است. او به فکر انتقام است، اما در عملی ساختن این هدف دچار تردید و وسوسه میگردد.
این تئاتر تلویزیونی در روز جمعه ۲ مرداد، ساعت ۲۰:۳۰، از شبکه چهار سیما پخش و روز بعد ساعت ۹ صبح بازپخش خواهد شد.