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با تامین اعتبارات مصوبات سفر رئیس قوه قضائیه به استان، احداث ساختمان دادگستری فولادشهر در اولویت اجرا قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس کل دادگستری استان اصفهان در جریان بازدید سرزده از حوزه قضایی فولادشهر به همراه معاونان خود با تأکید بر لزوم تکریم اربابرجوع و کاهش اطاله دادرسی، از اجرایی شدن مصوبه سفر رئیس قوه قضائیه برای احداث ساختمان جدید دادگستری فولادشهر به محض وصول اعتبارات خبر داد.
حجتالاسلام اسدالله جعفری، با اشاره به ضرورت حضور میدانی برای نظارت بر کیفیت خدمات حقوقی بر لزوم ارتقای شاخصهای صلح و سازش در این منطقه تأکید کرد.
وی افزود: هدف ما از این بازدیدهای سرزده، ارزیابی دقیق نحوه اجرای تکالیف قانونی و سند تحول قضایی در حوزههای رسیدگی، اجرای احکام، تکریم اربابرجوع و پیشگیری از وقوع جرم است.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان با اشاره به تحولات اخیر در این حوزه قضایی بیان کرد: پیشتر، به پروندهها در فولادشهر بدون دادسرا رسیدگی میشد که این کمبود مکان، موجبات اطاله دادرسی و نارضایتی مردم را فراهم کرده بود.
حجتالاسلام اسدالله جعفری همچنین در خصوص مشکلات فضای فیزیکی دادگستری فولادشهر که هماکنون در محیطی استیجاری فعالیت میکند، گفت: با پیگیریهای جدی صورتگرفته در سفر دوم رئیس قوه قضائیه به استان اصفهان، تأمین زمین و احداث ساختمان مناسب که در شأن مردم و همکاران باشد، در زمره مصوبات سفر قرار گرفت و به تأیید نهایی رسید.
وی تأکید کرد: به محض واریز اولین قسط از اعتبارات مصوب سفر، عملیات اجرایی این طرح با جدیت آغاز خواهد شد و احداث ساختمان دادگستری فولادشهر در اولویت اجرایی استان قرار دارد.
رئیس کل دادگستری اصفهان همچنین به مسئله صلح و سازش اشاره کرد و گفت: میزان صلح و سازش در این حوزه قضایی با میانگین استانی و کشوری حدود ۴ تا ۵ درصد فاصله دارد. با توجه به تأسیس دادگاههای صلح و استفاده از ظرفیتهای شورای حل اختلاف، برنامهریزی شده است که با بهرهگیری از پتانسیل بالای این منطقه اعم از متدینین، بزرگان، علما و ظرفیتهای مردمی، این فاصله جبران شود.