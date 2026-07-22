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مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران گفت: تقویت زنجیره ارزش تولید و تمرکز بر ایجاد ارزش افزوده در بخش صنعت، از مهمترین اولویتهای سازمان در سال ۱۴۰۵ است و تمامی برنامهها باید در راستای تحقق این هدف تدوین و اجرا شوند.
به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما از سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران؛ آقای طهمورث لاهوتی اشکوری دومین روز گردهمایی مدیران عامل شرکتهای شهرکهای صنعتی سراسر کشور راهبردها، سیاستها و معیارهای سنجش و ارزیابی عملکرد سازمان را تشریح کرد و بر اجرای منسجم برنامههای توسعهای در سراسر کشور تأکید کرد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ایجاد سازوکارهای لازم برای مدیریت هوشمند شهرکها و نواحی صنعتی را از دیگر راهبردهای سازمان برشمرد و گفت: به دنبال ایجاد شهرکهای صنعتی هوشمند هستیم و اجرای پایلوت این طرح، زمینهساز توسعه این الگو در سطح کشور خواهد بود.
لاهوتی اشکوری بر توسعه خدمات الکترونیکی و استقرار سامانههای هوشمند در فرآیندهای واگذاری، قیمتگذاری و کنترل پروژههای زیرساختی تأکید کرد و افزود: شفافسازی، افزایش سرعت ارائه خدمات و ارتقای بهرهوری، از مهمترین اهداف توسعه این سامانهها است.
به گفته معاون وزیر صمت نفوذ فناوری و هوشمندسازی در بنگاههای صنعتی، ارائه هدفمند خدمات نرمافزاری به واحدهای مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی از طریق رتبهبندی و سطحسنجی بنگاهها و همچنین توانمندسازی منابع انسانی از دیگر برنامههای محوری این سازمان است.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، تقویت حلقههای مفقوده تولید، توسعه زنجیره ارزش صنایع دارای مزیت رقابتی، بهرهگیری از ظرفیتهای موجود برای جذب سرمایهگذاری، حمایت هدفمند از صنایع کوچک و متوسط و تقویت روابط شبکهای میان بنگاهها را از مهمترین محورهای اجرایی این سازمان برشمرد.
وی توسعه شهرکهای صنعتی دانشبنیان، فناور و صادراتمحور، یکی از رویکردهای راهبردی سازمان برای ارتقای رقابتپذیری بخش صنعت کشور عنوان کرد و بر ضرورت پاسخگویی به انتظارات ذینفعان با رویکردی تحولگرا، تاکید کرد.
لاهوتی اشکوری تصمیمگیری مبتنی بر دادههای صحیح و حرکت از مدیریت اداری و پروژهای به مدیریت توسعه صنعتی، را ضرورتی اجتنابناپذیر برای تحقق اهداف سازمان و توسعه پایدار بخش صنعت کشور عنوان کرد.