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در ادامه عملیات پیگیری و برخورد با قاچاق چوب؛ دو خریدار چوبهای غیرقانونی در آمل، دستگیر و راهی زندان شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران_ ساری گفت: در ادامه رسیدگی به پروندههای سازمان یافته قاچاق چوب در شهرستان آمل با انجام تحقیقات تخصصی از متهمان تحت نظر و بررسیهای فنی، دو نفر از خریداران چوبهای قاچاق از استانهای شمالی شناسایی و با اقدام مشترک فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان مازندران و نماینده پلیس امنیت اقتصادی مستقر در اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری و همچنین همکاری پلیس امنیت اقتصادی شهرستان آمل، دستگیر و پس از طی مراحل قانونی روانه زندان شدند.
علی باقری جامخانه افزود: رسیدگی به این پرونده همچنان ادامه دارد و سایر افراد مرتبط نیز پس از شناسایی، دستگیری و تکمیل مستندات، برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران_ ساری، ضمن تاکید بر برخورد قاطع با قاچاق چوب و صیانت از منابع طبیعی، به خریداران چوب آلات قاچاق، هشداری جدی داد و گفت: با خریداران چوب آلات قاچاق برابر با قانون، به شدت برخورد خواهیم کرد.