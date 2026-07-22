شرکت ملی پست و سازمان حج و زیارت با امضای تفاهم‌نامه‌ای، همکاری خود را برای ثبت، رهگیری و بازگرداندن اسناد، مدارک و اشیای پیدا شده زائران در ایام اربعین حسینی در ایران و عراق نهایی کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مدیرعامل شرکت ملی پست و رئیس سازمان حج و زیارت با امضای تفاهم‌نامه‌ای، چارچوب همکاری دو مجموعه برای ثبت، رهگیری و بازگرداندن اسناد، مدارک و اشیای پیدا شده زائران در ایام پیاده‌روی اربعین حسینی در ایران و عراق را نهایی کردند.

تفاهم‌نامه ثبت اطلاعات اسناد، مدارک و اشیای پیدا شده در قالب سرویس «پست‌یافته» به امضای محمد احمدی، مدیرعامل شرکت ملی پست و علیرضا رشیدیان، رئیس سازمان حج و زیارت رسید تا خدمات این سامانه در ایام اربعین با همکاری دو دستگاه توسعه یابد.

محمد احمدی در آئین امضای این تفاهم‌نامه، با اشاره به اینکه اربعین بزرگ‌ترین اجتماع مردمی جهان و جلوه‌ای از عشق و ارادت به اهل‌بیت (ع) است، خدمت‌رسانی به زائران و کمک به آنان برای یافتن اسناد، مدارک و اشیای مفقودی را بخشی از مسئولیت اجتماعی شرکت ملی پست دانست.

وی با تأکید بر اینکه اعتماد مردم بزرگ‌ترین سرمایه شبکه پستی کشور است، افزود: توزیع گذرنامه‌های زیارتی، اجرای طرح «نذر خدمت پست‌یافته» و استقرار نیرو‌های پستی در مسیر پیاده‌روی اربعین در ایران و عراق، از جمله خدماتی است که شرکت ملی پست برای تسهیل سفر زائران و بازگرداندن اشیای گمشده ارائه می‌کند.

رئیس سازمان حج و زیارت نیز در این مراسم، همکاری با شرکت ملی پست را نمونه‌ای از هم‌افزایی بین‌سازمانی برای ارائه خدمات بهتر به زائران توصیف کرد و گفت: راهنمایی و کمک به زائران در یافتن اسناد و اشیای مفقودی، خدمتی ارزشمند است که با استفاده از ظرفیت‌های مشترک دو مجموعه محقق می‌شود.

جزئیات همکاری در اربعین

بر اساس این تفاهم‌نامه، اطلاعات اسناد، مدارک و اشیای پیدا شده توسط خادمان پستی مستقر در موکب‌ها، در بازه زمانی برگزاری مراسم اربعین، در سامانه «پست‌یافته» ثبت خواهد شد تا امکان شناسایی و اطلاع‌رسانی به صاحبان آنها فراهم شود.

همچنین استقرار پایگاه‌های پستی در مرز‌های خروجی کشور، موکب‌ها و شهر‌های نجف و کربلا برای ارائه خدمات پستی و پست‌یافته، یکپارچه‌سازی سامانه‌های اطلاعاتی شرکت ملی پست و سازمان حج و زیارت به‌منظور تبادل اطلاعات اشیای پیدا شده و اطلاع‌رسانی هوشمند به مالکان، از دیگر محور‌های این تفاهم‌نامه است.

توزیع بسته‌های فرهنگی و آموزشی ویژه زائران، هماهنگی برای اخذ مجوز انتقال اسناد و اشیای پیدا شده از عراق به ایران و نیز قبول، آماده‌سازی، رهسپاری و توزیع اسناد، مدارک و اشیای مفقودی بنا به درخواست صاحبان آنها از طریق سامانه «پست‌یافته» و با استفاده از سرویس پست اکسپرس، آگهی تحویل الکترونیکی و شناسه الکترونیکی، از دیگر تعهدات پیش‌بینی شده در این تفاهم‌نامه به شمار می‌رود.