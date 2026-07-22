به گزارش خبرگزاری صداوسیما سردار قاسم رضایی جانشین فرماندهی انتظامی کل کشور گفت: موضوعاتی که به مخلان امنیت مربوط می‌شود، به طور جدی در دستور کار نیروی انتظامی قرار دارد. برخی از مشکلات موجود در کشور، مشکلاتی است که مردم و شهروندان را آزار می‌دهد و روند رسیدگی دستگاه‌های مختلف را نیز با مشکل مواجه کرده است. این مسئله، یک مشکل ملی است که باید برطرف شود.

وی از نمایندگان مجلس خواست: به عنوان قانون‌گذاران و خدمتگزاران مردم و همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس با بهره‌گیری از نخبگان و استفاده از نظرات مشورتی دستگاه‌هایی از جمله نیروی انتظامی، درخواست دارم که این مسئله را به طور جدی بررسی کنند، چراکه قوانین هر کشوری باید متناسب با نیاز‌های کشور و مردم تدوین شود.

جانشین فرماندهی انتظامی کل کشور با بیان اینکه اغلب قوانین کشور ما بازدارندگی برای ارتکاب جرم ایجاد نمی‌کند، تصریح کرد: ما قوانین مختلفی در حوزه پیشگیری از جرم، ایجاد امنیت و آرامش داریم؛ اما برآورد نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌های مرتبط نشان می‌دهد که بسیاری از قوانین فعلی کشور ما، بازدارندگی در برابر جرم ندارند؛ به عبارت دیگر، هزینه ارتکاب جرم با میزان جرم تناسب ندارد. این مسئله در سطح کشور وجود دارد و از طرف نیروی انتظامی و به نمایندگی از مردم درخواست می‌کنیم که نمایندگان مجلس این موضوع را به طور جدی دنبال کنند و هزینه جرم با جرم متناسب‌سازی کنند.

وی با تأکید بر اینکه از جمله موضوعات مهمی که در دستور کار نیروی انتظامی خراسان رضوی و کشور قرار دارد و با امنیت و آرامش مردم ارتباط مستقیم دارد، مقابله با سلاح‌های غیرمجاز است، تصریح کرد: جمع‌آوری سلاح‌های غیرمجاز، مقابله با قاچاق سلاح و برخورد با افرادی که آگاهانه یا ناآگاهانه با خودرو یا موتورسیکلت دارای پلاک مخدوش یا بدون پلاک تردد می‌کنند، از اولویت‌های کاری ما است؛ هر یک از این موارد می‌تواند زمینه‌ساز ناآرامی در کشور باشد.

سردار رضایی، همکاری مردم با نیروی انتظامی را خواستار شد و گفت: همچون گذشته با فرزندان خود در نیروی انتظامی همکاری داشته باشید. همچنین پیامی برای افرادی دارم که این موارد را رعایت نمی‌کنند و سلاح غیرمجاز در اختیار دارند؛ از آنها می‌خواهیم به صورت داوطلبانه سلاح‌های خود را به کلانتری‌ها و رده‌های مختلف انتظامی تحویل دهند. قطعاً این همکاری در روند تشکیل پرونده آنها لحاظ خواهد شد.

وی افزود: از افرادی که از وجود سلاح غیرمجاز نزد دیگران اطلاع دارند، انتظار داریم از طریق سامانه‌های مختلف از جمله ۱۱۰، ۱۲۰، ۱۹۷ و سایر سامانه‌های ارتباطی، این موارد را به نیروی انتظامی اطلاع دهند. همچنین به افرادی که با پلاک مخدوش یا بدون پلاک تردد می‌کنند هشدار می‌دهیم که برخورد با این تخلفات، از اولویت‌های فرمانده جدید نیروی انتظامی خراسان رضوی خواهد بود.

جانشین فرماندهی انتظامی کل کشور با بیان اینکه در حوزه مرز و مرزبانی نیز اقدامات بسیار خوبی انجام شده است، تصریح کرد: مرزبانی جمهوری اسلامی ایران در سراسر مرز‌های ۸۷۵۰ کیلومتری کشور مستقر است، اما در برخی از مرزها، پروتکل‌های مرزی از سوی طرف مقابل به طور کامل رعایت نمی‌شود.

وی ادامه داد: از کشور‌های همسایه که خوشبختانه همگی کشور‌های مسلمان هستند، درخواست داریم مطابق پروتکل‌های مرزی، مراقبت بیشتری از مرز‌های خود داشته باشند. تردد‌های غیرمجاز، تجاوز به مرز‌ها محسوب می‌شود.

سردار رضایی درباره تردد‌های غیرمجاز در مرز‌های کشور، گفت: بر اساس گزارش‌های ارائه شده در برخی از مرز‌های شرقی، روزانه یا در هر ۲۴ ساعت بیش از ۱۰۰۰ نفر به صورت غیرمجاز وارد کشور می‌شوند. انتظار ما این است که کشور‌های همسایه مطابق تعهدات و پروتکل‌های مرزی، از مرز‌های خود به خوبی مراقبت کنند تا شاهد تعامل با یکدیگر باشیم. ما امنیت کشور همسایه را مانند امنیت کشور خود تلقی می‌کنیم.