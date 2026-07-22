به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس،فرمانده انتظامی فارس گفت: در اجرای طرح مقابله با احتکار کالاهاس اساسی، ماموران پلیس فراشبند از احتکار برنج در انباری با خبر شدند و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

سردار عزیزاله ملکی افزود: ماموران انتظامی با هماهنگی قضایی به محل مورد نظر اعزام شدند و در بازرسی موفق به کشف ۶۵ هزار و ۴۷۰ کیلوگرم برنج احتکار شدند.

فرمانده انتظامی استان فارس با بیان اینکه کارشناسان ارزش محموله مکشوفه را ۶۵۰ میلیارد ریال برآورد کردند، گفت: محل احتکار مهر و موم، پرونده مقدماتی تشکیل و در این خصوص یک نفر برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.