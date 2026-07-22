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در پی طرح مطالبات صنعتگران درباره محدودیتهای تأمین برق واحدهای تولیدی، با دستور رئیسجمهور، هفت تصمیم مهم و عملیاتی برای تأمین برق صنایع و پایداری تولید به تصویب رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در پی طرح مطالبات صنعتگران درباره محدودیتهای تأمین برق واحدهای تولیدی در مراسم روز ملی صنعت، معدن و تجارت، رئیسجمهور با صدور دستور برگزاری نشست فوری با حضور مسئولان وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و نیرو و نمایندگان بخش خصوصی، راهکارهای تأمین پایدار انرژی صنایع را مورد بررسی قرار داد که در پایان این نشست، هفت تصمیم مهم و عملیاتی برای تأمین برق صنایع و پایداری تولید به تصویب رسید.