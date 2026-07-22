تربیت مدرس، نتیجه توجه راهبردی پدر شهید امت به علم و فناوری؛

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مراسم بزرگداشت مقام آقای شهید ایران و خانواده معزز امام شهید و یادواره شهیده مهسا طاهری دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس در سالن شهید مطهری برگزار شد.

رئیس دانشگاه با اشاره به خسارت‌های ناشی از حملات دشمن، از شهادت جمعی از نخبگان کشور، آسیب به مراکز علمی، دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی، تأسیسات و زیرساخت‌های کشور به عنوان بخشی از هزینه‌های این جنگ یاد کرد و گفت: در کنار این خسارت‌ها، دستاورد‌های مهمی همچون آشکار شدن استحکام و قوام نظام جمهوری اسلامی ایران، شناخته شدن هویت ایرانی و فرهنگ مقاومت و تغییر نگاه جهانی نسبت به جایگاه آمریکا و شکسته شدن هیمنه پوشالی آنها، برای کشور حاصل شد.

یوسف حجت وحدت ملی را مهم‌ترین نیاز کشور در شرایط کنونی دانست و با استناد به پیام رهبر انقلاب، بر ضرورت حفظ انسجام، پرهیز از اختلاف‌افکنی و حمایت از مسئولان تأکید کرد.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تربیت مدرس، با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید ایران، شهدای جنگ تحمیلی اخیر و شهدای دانشگاه، گفت: این مراسم فرصتی برای پاسداشت مقام همه شهدای این جنگ، به‌ویژه رهبر شهید ایران و شهیده مهسا طاهری، دانشجوی دانشگاه تربیت مدرس است. شهیدی که با ایمان، اخلاص و روحیه ایثار، الگویی ارزشمند برای جامعه دانشگاهی به شمار می‌رود.

ساداتی‌نژاد با اشاره به جایگاه علمی و اخلاقی شهید مهسا طاهری افزود: این شهید والامقام از افتخارات دانشگاه تربیت مدرس بود و علم و عمل را در کنار یکدیگر معنا کرده بود. امروز توفیق داریم در کنار خانواده بزرگوار ایشان، یاد و خاطره این دانشجوی عزیز را گرامی بداریم.

او با نقل سخنی از «الکساندر دوگین»، اندیشمند و نظریه‌پرداز روس، به تحلیل نتایج جنگ تحمیلی اخیر پرداخت و گفت: به گفته وی، سه پیش‌بینی درباره ایران وجود داشت که هر سه نادرست از آب درآمد؛ نخست اینکه تصور می‌شد نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران توان ایستادگی در برابر آمریکا را نخواهند داشت، در حالی که مقاومت و اقتدار نیرو‌های مسلح، این تصور را به‌طور کامل تغییر داد.

ساداتی‌نژاد افزود: دومین برداشت نادرست این بود که دولت جمهوری اسلامی ایران در شرایط جنگی قادر به اداره کشور نخواهد بود، اما در طول جنگ، خدمات عمومی، تأمین کالا‌های اساسی و مدیریت امور کشور بدون ایجاد بحران ادامه یافت و این موضوع، تحلیل بسیاری از ناظران خارجی را تغییر داد.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تربیت مدرس، سومین خطای محاسباتی دشمن را مربوط به مردم ایران دانست و گفت: تصور آنان این بود که مردم در برابر فشار‌های جنگ تاب‌آوری نخواهند داشت، اما ملت ایران با انسجام و همبستگی، بار دیگر نشان دادند که در بزنگاه‌های تاریخی، با وحدت و ایستادگی از کشور و آرمان‌های خود دفاع می‌کنند.

در ادامه دکتر غلامعلی حداد‌عادل دانشگاه تربیت مدرس را یکی از یادگار‌های ارزشمند رهبر شهید دانست و گفت: این دانشگاه در جریان انقلاب فرهنگی و با هدف تربیت استاد در تراز انقلاب اسلامی تأسیس شد. در آن سال‌ها که کشور درگیر جنگ تحمیلی بود، ایجاد چنین دانشگاهی اقدامی آینده‌نگرانه به شمار می‌رفت و رهبر شهید که در آن زمان ریاست جمهوری را بر عهده داشتند، اهتمام ویژه‌ای برای شکل‌گیری و تثبیت این دانشگاه داشتند.

حداد‌عادل با بیان این که رهبر شهید، به دانشگاه تربیت مدرس بسیار اهمیت می‌داد و به آینده این دانشگاه و تأثیر آن در پیشبرد علم در کشور بسیار امیدوار بود، افزود: رهبر شهید، شناختی عمیق از دانشگاه و نقش علم در اداره کشور داشتند؛ و اگرچه در حوزه تحصیل نموده بودند، اما اهمیت دانشگاه، پژوهش و فناوری را به‌خوبی درک می‌کردند و در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور نگاه کارشناسانه و آینده‌نگر داشتند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به نقش رهبر شهید در توسعه زیرساخت‌های علمی کشور گفت: در طول دوران رهبری ایشان، نهاد‌ها و مراکز علمی متعددی با حمایت، هدایت و پیگیری ایشان شکل گرفت یا تقویت شد. توسعه فناوری هسته‌ای، فناوری نانو، زیست‌فناوری، سلول‌های بنیادی، علوم شناختی، فناوری اطلاعات، بنیاد ملی نخبگان، معاونت علمی و فناوری، بنیاد دایره المعارف اسلامی و ده‌ها مرکز علمی و پژوهشی دیگر، بخشی از توجه راهبردی ایشان به علم و فناوری بود.

عضو هیات علمی دانشکده علوم انسانی و از اساتید شهیده بشری حسینی خامنه‌ای با بیان خاطراتی از شهیده بشری حسینی خامنه‌ای، انتخاب رشته زبان و ادبیات فارسی از سوی ایشان را، نشانه پشتوانه تمدنی و فرهنگی آن شهید والامقام عنوان کرد.

دکتر حسینعلی قبادی سلوک مردمی و پرهیز از روش‌ها و گرایش‌های آقازادگی، نظم و انضباط و جدیت در امر آموزش و پژوهش، زمان شناسی و برقراری نسبت میان شغل وتوانایی و علاقه و نهادینگی اخلاقی و آداب دانی را از ویژگی‌های آن شهیده والامقام عنوان کرد.

معاون آموزشی دانشکده علوم پایه در سخنانی، بصیرت را یکی از مهمترین ویژگی‌های رهبر شهید عنوان کرد که در تصمیمات ایشان بسیار موثر بود. تدبیر و تصمیمات مهم ایشان در دوران جنگ ۱۲ روزه و تآکید زیاد ایشان بر دانشگاه و علم و دانش بیانگر این بصیرت بود.

دکتر خامه چیان همچنین دستنوشته‌ای از شهیده مهسا طاهری دانشجوی شهید دانشکده علوم پایه قرائت کرد و برای آن شهیده معظمه رحمت واسعه الهی از درگاه خداوند مسئلت داشت.

اهدای لوح تقدیر به مسئولان کمیته‌های مراسم تشییع و وداع با رهبر شهید و تقدیر از خانواده شهیده مهسا طاهری از برنامه‌های مراسم بود.