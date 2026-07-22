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یک گونه از پرندگان شکاری به نام «پِیغو» در طبیعت شهرستان باخرز رها سازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس نمایندگی حفاظت محیط زیست باخرز گفت:یک قطعه پرنده «پِیغوی کوچک» که توسط شهروند دوستدار حیات وحش به نمایندگی حفاظت محیط زیست تحویل شده بود، در طبیعت این شهرستان رهاسازی شد.
سعید بختیارینژاد افزود: این گونه که دچار مصدومیت شده بود، توسط یکی از همیاران محیط زیست باخرز به مدت یک هفته تیمار و نگهداری شد که پس از بازیابی سلامت و توان پرواز به آغوش طبیعت بازگشت.
وی ادامه داد: پِیغوی کوچک در شمار پرندگان شکاری کوچکجثه قرار دارد که از راسته بازسانان محسوب میشود و پرندگان و پستانداران کوچک، مارمولکها، حشرات بزرگ و خفاشها را شکار میکند.
وی باخرز بیان کرد: پِیغوی کوچک بدنی به طول ۳۰ سانتیمتر و روتنهای قهوهای با بالهایی کوتاه و پهن دارد و اغلب بر روی درختان لانه میسازد.
بختیارینژاد گفت: از مردم تقاضا میشود در صورت مشاهده حیوانات آسیب دیده یا پرندگان فاقد قدرت پرواز، آنها را به نمایندگی حفاظت محیط زیست باخرز در ورودی بخشداری مرکزی این شهرستان تحویل دهند.
شهرستان باخرز بیش از ۵۲ هزار هکتار عرصه طبیعی و زیستمحیطی دارد.