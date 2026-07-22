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جهاد کشاورزی شهرستان دماوند در عملیاتی گسترده و با دستور مقام قضایی، اقدام به تخریب ۱۱۲ مورد ساختوساز غیرمجاز و قلعوقمع بناها در منطقه جابان کرد. این اقدام منجر به آزادسازی ۶.۵ هکتار از زمینهای کشاورزی و تخریب هزاران متر دیوارکشی غیرقانونی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اراضی کشاورزی شهرستان دماوند سالهاست زیر فشار گسترش ساختوسازهای غیرمجاز قرار دارد؛ فشاری که با افزایش ارزش زمین و توسعه سکونتگاهها، به یکی از چالشهای اصلی این منطقه تبدیل شده است.
رییس جهاد کشاورزی شهرستان دماوند گفت: یگان حفاظت امور اراضی شهرستان دماوند با دستور مقام قضایی، عملیات گستردهای را برای برخورد با تغییر کاربریهای غیرمجاز در منطقه جابان اجرا کرده است.
مجید خدابخش افزود: نتیجه این عملیات تخریب ۱۱۲ مورد ساختوساز غیرمجاز و آزادسازی ۶.۵ هکتار از اراضی کشاورزی بوده است.
وی بیان کرد: در این اقدام حدود ۹ هزار و ۵۰۰ متر دیوارکشی غیرمجاز با ارزش تقریبی ۳۹۰ میلیارد ریال تخریب شده است.
خدابخش با اشاره به اینکه ۱۳ بنای در حال ساخت نیز قلع و قمع شده اظهار کرد: این بناها با مجموع زیربنای ۸۰۰ مترمربع و ارزش برآوردی حدود ۲۲۵ میلیارد ریال قلع و قمع شده است.
رییس جهاد کشاورزی شهرستان دماوند گفت: این اقدامات در مجموع از ادامه تغییر کاربری بخش قابل توجهی از اراضی کشاورزی منطقه جلوگیری میکند.
آنچه این عملیات را فراتر از یک اقدام اجرایی قرار میدهد، پیام آن برای آینده اراضی کشاورزی دماوند است، هر قطعه زمینی که از چرخه تولید خارج شود، تنها یک تغییر کاربری ساده نیست؛ بلکه بخشی از ظرفیت تولید محصولات کشاورزی، امنیت غذایی و هویت روستایی منطقه را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.
از این منظر، اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها تنها به تخریب چند دیوار یا ساختمان محدود نمیشود، بلکه تلاشی برای جلوگیری از روند تدریجی کوچک شدن اراضی کشاورزی است.
خدابخش اعلام کرد: این عملیات در چارچوب قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و با هدف جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز، صیانت از اراضی کشاورزی و حفظ حقوق بیتالمال انجام شده است.
در کنار برخورد با متخلفان، بخش دیگری از این عملیات متوجه شهروندانی است که قصد خرید زمین در مناطق روستایی و کشاورزی را دارند.
تجربه سالهای اخیر نشان داده است که بخشی از ساختوسازهای غیرمجاز، حاصل خرید زمینهایی است که بدون برخورداری از مجوزهای قانونی و با وعدههای نادرست برای ساختوساز به فروش رسیدهاند؛ موضوعی که در نهایت علاوه بر خسارت مالی برای خریداران، به تشکیل پروندههای قضایی و اجرای احکام تخریب منجر میشود.
بر همین اساس، رییس جهاد کشاورزی شهرستان دماوند از شهروندان خواست پیش از هرگونه خرید و فروش زمین، از وضعیت قانونی آن و امکان ساختوساز استعلام بگیرند و فریب تبلیغات و وعدههای غیرواقعی درباره فروش زمینهای فاقد مجوز را نخورند.
عملیات جابان نشان میدهد مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز تنها به اجرای احکام قضایی محدود نیست، بلکه بخشی از سیاست حفاظت از منابع تولید، جلوگیری از گسترش ساختوسازهای غیرقانونی و صیانت از اراضی کشاورزی در منطقهای است که همواره با فشار توسعه شهری و افزایش تقاضا برای خرید زمین روبهرو بوده است.
استمرار این روند، در کنار آگاهیبخشی به شهروندان، میتواند نقش مهمی در کاهش تخلفات و حفظ زمینهای کشاورزی برای نسلهای آینده ایفا کند.