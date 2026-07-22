شبکه قرآن و معارف سیما، همزمان با سالگرد شهادت شهید دکتر «داریوش رضایی نژاد»، با پخش مستند «بابا آمد» یاد این دانشمند هسته‌ای را گرامی می‌دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این مستند به کارگردانی سیامک مختاری و سید جمال عود سیمین پنجشنبه ۱ مرداد ساعت ۸:۳۰ صبح برای مخاطبان پخش می‌شود.

شهید دکتر داریوش رضایی‌نژاد از دانشمندان برجسته کشور در زمینه انرژی هسته‌ای در تاریخ اول مرداد ۱۳۹۰، در سن ۳۶ سالگی در مقابل دیدگان همسر و دختر پنج ساله‌اش توسط عوامل آمریکا و رژیم صهیونیستی ترور شد.

مستند «بابا آمد» شامل گفت‌و‌گو با شهره پیرانی و آرمیتا، شاهدان عینی ماجرای تلخ ترور این دانشمند جوان کشورمان است.

داریوش رضایی نژاد ۲۹ بهمن ۱۳۵۶ در شهرستان آبدانان در استان ایلام به دنیا آمد. ایشان پیش از شهادت ضمن تدریس، مسئول اجرای بسیاری از طرح‌های تحقیقاتی در دانشگاه‌های تهران، شهید بهشتی و خواجه نصیرالدین طوسی بود.