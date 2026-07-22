به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در بیست‌وسومین نشست ستاد ملی مقابله با پدیده گرد و غبار با تأکید بر اینکه توسعه ایستگاه‌های پایش کیفیت هوا باید در اولویت قرار گیرد، خواستار اجرای برنامه‌های عملیاتی با همکاری دستگاه‌های اجرایی برای رفع چالش کانون‌های گرد و غبار شد.

شینا انصاری با اشاره به اینکه هر یک از دستگاه‌های مسئول باید به وظایف قانونی خود عمل کنند، افزود: دبیرخانه ستاد نیز باید نقش هماهنگی، پیگیری و نظارت را با جدیت بیشتری دنبال کند.

وی تأکید کرد: باید از مرحله بررسی و گزارش‌دهی عبور کنیم و اجرای اقدامات عملی، هدفمند و اثربخش را در دستور کار قرار دهیم.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه بسیاری از مصوبات پیشین هنوز اجرایی نشده‌اند، گفت: همکاری بین‌بخشی و عمل دستگاه‌های مسئول به تکالیف قانونی، محور اصلی مقابله با گرد و غبار است.

انصاری همچنین از آغاز اجرای طرح آزمایشی احیای تالاب صالحیه در استان‌های البرز و قزوین خبر داد و افزود: برای مهار کانون‌های گرد و غبار فرامرزی نیز باید از ظرفیت‌های بین‌المللی بهره گرفت.

دبیر ستاد ملی سیاست‌گذاری و مدیریت پدیده گرد و غبار هم زهکشی ۳۸ کیلومتری ایجادشده در تالاب صالحیه را یکی از مهم‌ترین عوامل تشدید گرد و غبار در این تالاب دانست.

بهزاد رایگانی با بیان اینکه زهکشی ایجادشده در تالاب صالحیه یکی از مهم‌ترین عوامل تشدید گرد و غبار در این تالاب است افزود: ریزگرد‌های برخاسته از این کانون، کیفیت هوای تهران، البرز، قزوین و رشت را تحت تأثیر قرار می‌دهد.



وی با اشاره به اینکه تالاب صالحیه و محدوده الله آباد از کانون‌های اولویت‌دار گرد و غبار کشور هستند، گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد زهکش ۳۸ کیلومتری ایجادشده در این محدوده، مسیر طبیعی آب‌های سطحی و زیرسطحی را مختل کرده و به یکی از عوامل اصلی غبارخیز شدن تالاب تبدیل شده است.

بهزاد رایگانی افزود: کیفیت هوای استان‌های تهران، البرز، قزوین و حتی رشت تحت تأثیر گرد و غبار برخاسته از تالاب صالحیه قرار دارد.

وی با بیان اینکه مصوبات سال‌های گذشته برای احیای این تالاب به نتیجه مطلوب نرسیده است، اظهار کرد: از سال ۱۴۰۱ تاکنون مهم‌ترین راهکار، حذف یا اصلاح این زهکش بوده، اما اجرای کامل مصوبات محقق نشده است.

رایگانی از اختصاص اعتبار برای اجرای مصوبات خبر داد و گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده در سازمان برنامه و بودجه، منابع مالی لازم برای عملیاتی شدن اقدامات احیایی در نظر گرفته شده است.

وی همچنین شتر‌های سرگردان، سدسازی‌های بالادست و توسعه کشاورزی را از دیگر عوامل مؤثر در خشک شدن تالاب صالحیه و تشدید کانون‌های گرد و غبار این منطقه برشمرد.

تالاب صالحیه با ۴۸ هزار هکتار وسعت یک تالاب فصلی در نظرآباد استان البرز است. بخشی از این تالاب در استان قزوین قرار دارد

آب این تالاب از رودخانه کردان تأمین می‌شود. این تالاب یک تالاب فصلی است و در فصل گرما به دلیل بارش کم و نیاز کشاورزان منطقه به آب، بسیار کم‌آب و خشک می‌شود.



