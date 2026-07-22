معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی استفاده از سامانه‌های هوشمند را به‌عنوان ابزار ارتقای شفافیت و کارآمدی زنجیره تأمین مهم دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، اکبر فتحی در تبریز گفت: سامانه‌ها به‌تنهایی نمی‌توانند جایگزین سیاست‌های تنظیم بازار شوند و تحقق ثبات پایدار در بازار محصولات کشاورزی، نیازمند مدیریت منسجم تولید، تأمین، توزیع و ذخایر راهبردی است.

وی با اشاره به مباحث مطرح‌شده درباره استفاده از سامانه‌های عرضه کالا‌های اساسی در کارگروه‌های قیمت‌گذاری و تنظیم بازار اظهار کرد: این سامانه‌ها نباید به‌عنوان راهکار اصلی تنظیم بازار تلقی شوند، بلکه مهم‌ترین نقش آنها، تسهیل تأمین مالی زنجیره تولید، افزایش شفافیت، کاهش هزینه‌های مبادله و ایجاد ارتباط مؤثر میان حلقه‌های مختلف زنجیره تأمین است.

وی با بیان اینکه یکی از چالش‌های اساسی بخش کشاورزی، کمبود سرمایه در گردش تولیدکنندگان است، افزود: اگر بتوان منابع مالی را از انتهای زنجیره یعنی مصرف‌کنندگان و شبکه توزیع به ابتدای زنجیره یعنی تولیدکنندگان هدایت کرد، بسیاری از مشکلات مربوط به نقدینگی، تأخیر در پرداخت‌ها و کاهش انگیزه تولید برطرف خواهد شد.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: سامانه‌های هوشمند در چنین شرایطی می‌توانند نقش مهمی در تقویت تولید، کاهش فشار‌های تورمی و پایداری عرضه ایفا کنند، اما زمانی موفق خواهند بود که در کنار سیاست‌های حمایتی، برنامه‌ریزی تولید، توسعه ذخایر راهبردی و مدیریت دقیق بازار قرار گیرند.

فتحی خاطرنشان کرد: تجربه اتحادیه اروپا نیز نشان می‌دهد که موفقیت در مدیریت بازار کشاورزی، بیش از هر چیز به ایجاد شبکه‌های اطلاعاتی دقیق، پیش‌بینی تولید، حمایت از تولیدکنندگان در دوره‌های نوسان و جلوگیری از شوک‌های عرضه وابسته است و فناوری در این میان نقش توانمندساز دارد.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از این رویکرد در کشور افزود: سامانه‌ها زمانی اثربخش خواهند بود که در کنار افزایش تولید، توسعه ذخایر راهبردی، مدیریت هوشمند واردات و صادرات، تقویت تشکل‌های تولیدی و نظارت دقیق بر بازار به کار گرفته شوند.

وی خاطرنشان کرد: اگر کالایی در بازار موجود نباشد، هیچ سامانه‌ای قادر به تنظیم قیمت آن نخواهد بود، اما زمانی که عرضه پایدار باشد، سامانه‌ها می‌توانند با افزایش شفافیت، کاهش واسطه‌گری و بهبود فرآیند‌های توزیع، به کارآمدتر شدن بازار کمک کنند.

فتحی درباره مدیریت بازار کالا‌های اساسی نیز گفت: در خصوص محصولاتی مانند لبنیات مشمول قیمت‌گذاری، باید سازوکاری طراحی شود که ضمن حفظ منافع تولیدکنندگان، بخشی مشخص از تولید واحد‌های لبنی به عرضه مستمر و پایدار اختصاص یابد؛ چراکه استمرار عرضه، مهم‌ترین عامل حفظ آرامش بازار و اطمینان مصرف‌کنندگان است.

وی همچنین بر ضرورت جلوگیری از نوسانات شدید قیمت محصولاتی همچون شیر، تخم‌مرغ، سیب‌زمینی و گوشت قرمز تأکید کرد و افزود: ثبات بازار به معنای حمایت هم‌زمان از تولیدکننده و مصرف‌کننده است؛ زیرا آسیب به هر یک از این دو رکن، امنیت غذایی جامعه را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با تأکید بر لزوم تصمیم‌گیری کارشناسی درباره راه‌اندازی و توسعه سامانه‌های جدید اظهار کرد: هرگونه اقدام در این زمینه باید با بررسی‌های دقیق، بهره‌گیری از دیدگاه تشکل‌های بخش کشاورزی و تدوین چارچوبی شفاف انجام شود و از ایجاد انحصار برای مجموعه‌های خاص جلوگیری شود تا فضای رقابتی سالم در زنجیره تولید و توزیع حفظ شود.