فعالان بخش خصوصی با توجه به تعهد ارزی دولت در ازای تامین کالاهای اساسی و مواد غذایی، پرداخت مطالبات معوق ارزی این بخش از سوی دولت را خواستار شدند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، این در خواست فعالان بخش خصوصی در نشست هم اندیشی نقش بخش خصوصی در تامین و ارتقای امنیت غذایی کشور بود.

فعالان بخش خصوصی و وارد کنندگان کالاهای اساسی در این نشست، با اشاره به تلاش تولید کنندگان بخش خصوصی برای تأمین کالاهای اساسی و مواد غذایی در شرایط جنگی ، پرداخت این بدهی ها را کمک به اقنصاد و فرآیند تجارت خارجی کشور عنوان کردند.

تسویه مطالبات ارزی ۴ میلیلارد یورویی بخش خصوصی از سوی دولت در راستای هم پیمانی دولت و وارد کنندگان برای خدمت به معیشت و امنیت غذایی کشور و هماهنگی بیشتر بانک‌ها با بنگاه‌های اقتصادی از موضوعاتی بود که در این نشست عنوان شد

فعالان اقتصادی بخش خصوصی ، انعکاس مشکلات این بخش از سوی دبیران تشکل‌ها به دولت برای حمایت از کسب و کارها را مورد تاکید قرار دادند.