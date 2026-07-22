به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمد حافظ حکمی، معاون فناوری، نوآوری و امور بین‌الملل وزارت ارتباطات در دیدار با مدیران اجرایی طرح ملی «ایران دیجیتال» با اشاره به رویکرد حمایتی وزارت ارتباطات در توسعه آموزش مهارت‌های فناورانه با همکاری وزارت آموزش و پرورش، از آمادگی این وزارتخانه برای ایجاد زیرساخت‌های لازم به‌منظور بهره‌گیری از هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین در نظام آموزشی کشور خبر داد.

وی با اشاره به تکالیف برنامه هفتم پیشرفت در حوزه تربیت نیروی انسانی متخصص، بر ضرورت همکاری وزارت ارتباطات، وزارت آموزش و پرورش و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای تأکید کرد و گفت: طرح ملی «ایران دیجیتال» با طراحی دوره‌های آموزشی قابل اجرا بر بستر تلفن همراه هوشمند، یکی از مهم‌ترین موانع آموزش دیجیتال در کشور، یعنی محدودیت دسترسی به رایانه، را برطرف کرده و امکان بهره‌مندی میلیون‌ها دانش‌آموز، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار، از آموزش مهارت‌های دیجیتال را فراهم ساخته است.

موبایل؛ ابزار تحقق عدالت آموزشی

معاون فناوری، نوآوری و امور بین‌الملل وزارت ارتباطات با بیان اینکه بسیاری از طرح‌های آموزشی در حوزه فناوری، دسترسی به رایانه شخصی را پیش‌فرض قرار می‌دهند، اظهار کرد: این پیش‌فرض در عمل بخش قابل توجهی از دانش‌آموزان، به‌ویژه در مناطق روستایی و کمتر برخوردار، را از فرصت یادگیری محروم می‌کند؛ در حالی که طرح «ایران دیجیتال» از ابتدا این چالش را شناسایی کرده و سکو‌های آموزشی خود را به‌گونه‌ای طراحی کرده است که تنها با استفاده از یک گوشی هوشمند قابل بهره‌برداری باشند.

حکمی افزود: طراحی موبایل‌محور این طرح، نقش مؤثری در افزایش مشارکت دانش‌آموزان داشته است؛ به‌گونه‌ای که تاکنون بیش از سه میلیون و ۵۰۰ هزار دانش‌آموز در سراسر کشور آموزش‌های مقدماتی این طرح را گذرانده‌اند. وی خاطرنشان کرد: سکو‌های آموزشی «فینکا»، «جونیورا» و «کدیکا» نیز محتوای برنامه‌نویسی و هوش مصنوعی خود را بر همین مبنا توسعه داده‌اند تا تجربه‌ای ساده، در دسترس و کارآمد از یادگیری از طریق تلفن همراه برای دانش‌آموزان فراهم شود.

دسترسی برابر به فرصت‌های اقتصاد دیجیتال

وی با اشاره به ضریب بالای نفوذ تلفن همراه هوشمند در کشور تصریح کرد: در شرایطی که دسترسی خانواده‌ها به رایانه شخصی یکسان نیست، طراحی آموزش‌های موبایل‌محور به معنای تحقق عملی عدالت در دسترسی به آموزش است و این امکان را فراهم می‌کند که دانش‌آموزان مناطق دورافتاده نیز با همان ابزار ارتباطی روزمره خود، وارد عرصه برنامه‌نویسی، هوش مصنوعی و مهارت‌های مورد نیاز اقتصاد دیجیتال شوند.

معاون فناوری، نوآوری و امور بین‌الملل وزارت ارتباطات در پایان حذف وابستگی به تجهیزات سخت‌افزاری گران‌قیمت در طراحی دوره‌های «ایران دیجیتال» را نمونه‌ای از تحقق عدالت آموزشی عنوان کرد و گفت: این رویکرد، زمینه بهره‌مندی برابر همه دانش‌آموزان کشور از فرصت‌های آینده اقتصاد دیجیتال را فراهم می‌کند و مانع از محدود شدن این فرصت‌ها به گروهی خاص خواهد شد.