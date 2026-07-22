به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، بر اساس پیش‌بینی‌ سارمان هواشناسی، از فردا پنج‌شنبه تا شنبه ۳ مرداد ماه، استان‌های جنوب و شرق سیستان و بلوچستان، شرق و شمال هرمزگان، جنوب و جنوب‌ غرب کرمان و شرق و جنوب‌شرق فارس شاهد تشدید فعالیت سامانه بارشی خواهند بود.

در این مدت، وقوع رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد شدید موقت در این مناطق پیش‌بینی می‌شود که می‌تواند پیامد‌هایی نظیر جاری شدن سیلاب، طغیان رودخانه‌های فصلی، آب‌گرفتگی معابر، اختلال در ناوگان حمل‌ونقل و لغزندگی محور‌های مواصلاتی را به همراه داشته باشد.

سازمان هواشناسی در همین راستا به هموطنان در این مناطق توصیه کرد که در بازه زمانی مذکور، از تردد و اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها به‌شدت خودداری کنند تا از بروز هرگونه حادثه ناگوار جلوگیری شود.