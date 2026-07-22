رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان قشم گفت: صبح امروز درپی اصابت یک پرتابه آمریکای جنایتکار به یکی از نقاط شهرستان قشم یک بسیجی به شهادت رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ ابوالفضل تکی‌زاده افزود: پیکر مطهر بسیجی شهید یاسر زحمتکش پس از مراسم تشییع و بدرقه، برای خاکسپاری به زادگاهش روستای آب شیب شهرستان داراب منتقل می‌شود.

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وی با تسلیت به خانواده معظم این شهید گفت: زمان مراسم تشییع و خاکسپاری این شهید والامقام اطلاع‌رسانی می‌شود.