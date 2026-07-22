استاندار خوزستان گفت : مردم استان خوزستان در مراسم تشییع قائد شهید امت و جنگ تحمیلی سوم حماسه ای به یادماندنی خلق کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، سید محمد رضا موالی زاده در برنامه گفت‌و‌گو ویژه خبری شبکه خوزستان با گرامیداشت یاد و خاطره امام مجاهد شهید (ره) و شهیدان جنگ تحمیلی سوم افزود: استان خوزستان سرزمین مقاومت، پایداری، عاشقان اهل بیت (ع)، دفاع مقدس و ایستادگی است.

وی با اشاره به اینکه دشمن در جنگ تحمیلی سوم می‌خواست بزعم خود آسیب به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران وارد کند، ادامه داد: دشمن آمریکایی با حمایت حامیانش به سرزمین مقدس ایران حمله کردند و می‌خواستند ظرف چند روز ایران اسلامی را به زانو در بیاورند، اما همچون دفاع مقدس جمهوری اسلامی ایران استوار و محکم ماند و مسیر پرعزت خود را ادامه می‌دهد.

راه اندازی ۱۱ قرارگاه برای خدمت رسانی به مردم در خوزستان

استاندار خوزستان با اشاره به برنامه ریزی‌های لازم برای خدمت رسانی در شرایط جنگ تحمیلی سوم گفت: در استان خوزستان برای خدمت رسانی مناسب به مردم عزیز ۱۱ قرارگاه از جمله بازار، امداد و نجات، بهداشت و درمان و رسانه ایجاد شد و این قرارگاه‌ها به صورت شبانه روزی مشغول فعالیت هستند.

موالی زاده با بیان اینکه به علت جنگ تحمیلی سوم مقرر شده بود ۵۰ هزار نفر در استان تعدیل شوند، افزود: پس ازآگاهی از این موضوع اقدامات لازم برای جلوگیری از تعدیل نیرو‌ها رایزنی‌های با شرکت‌ها در جهت حمایت و حل مشکلات احتمالی آنها و ایجاد کمیسیون‌های کارگری انجام شد و موجب شد فقط زیر ۵ هزار نفر نیرو تعدیل شود.

برنامه ریزی برای بازسازی واحد‌های خسارت دیده در خوزستان

استاندار خوزستان در بخش دیگری از گفت‌و‌گو ویژه خبری با اشاره به خسارت‌های جنگ تحمیلی سوم به واحد‌های مسکونی، تجاری و صنعتی استان اظهار کرد: پیگیری‌های های لازم در سطح استانی و ملی برای کمک در جهت بازسازی این واحد‌ها در دستور کار قرار گرفته است.

موالی زاده با بیان اینکه از جمله خسارت‌های وارد شده در جنگ تحمیلی سوم خسارت به بیمارستان امام علی اندیمشک، برخی واحد‌های پتروشیمی ماهشهر و دو شرکت فولاد سازی می‌باشد، ادامه داد: در سفر معاون اجرایی رئیس جمهور و وزیر نیرو و نیز سخنگوی دولت جز به جز خسارت‌های وارد شده مورد بررسی قرار گرفت و هم اکنون بازسازی این واحد‌ها در دستور کار قرار دارد.

وی ضمن تقدیر از نگاه ویژه رئیس جمهور به استان خوزستان بیان کرد: رئیس جمهور، معاون اول رئیس جمهور، وزیر کشور و سایر مسئولان دولت نگاه ویژه‌ای برای حل مشکلات استان خوزستان دارند و به طور مستمر موضوعات استان در سطح ملی پیگیری می‌شود.

کاهش میزان خاموشی‌های برق در خوزستان

استاندار خوزستان با اشاره به اینکه یکی از موضوعات مهم در استان با توجه به گرمای شدید، کاهش خاموشی‌های برق است، گفت: این موضوع در سطح ملی و نیز در سفر معاون اجرایی رئیس جمهور و وزیر نیرو مورد بررسی قرار گرفت.

موالی زاده افزود: تلاش مجموعه استانداری، دولت و وزات نیرو کاهش میزان خاموشی‌های برق در استان خوزستان با توجه به گرمای شدید و دمای ۵۰ درجه و بالاتر است.

وی ادامه داد: در کنار این موضوع توجه به برق صنایع می‌باشد و ضروری است با رعایت الگوی مصرف برق مشارکت لازم در جهت پایداری شبکه از سوی همگان انجام شود.

حماسه آفرینی مردم خوزستان در تمامی عرصه‌ها

استاندار خوزستان گفت: رزم، خیابان، خدمت و دیپلماسی چهار عرصه مهم کشورمان در مقابل متجاوزان به میهن اسلامی است که در یک چارچوب مشخص در دفاع از ایران اسلامی حرکت می‌کنند.

موالی زاده با اشاره به اینکه مردم بصیر خوزستان همگام با ملت شجاع ایران با هدایت‌های رهبر معظم انقلاب حضوری پر رنگ در عرصه‌های دفاع از میهن اسلامی دارند، افزود: هر شب مردم خوزستان در اجتماعات مردمی حماسه‌ای بزرگ خلق می‌کنند و بر ادامه راه حضرت امام خمینی و رهبر شهید حضرت امام خامنه‌ای (رحمه الله علیهما) و نیز گوش به فرمان رهبر فرزانه انقلاب حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای تاکید می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه حمله ددمنشانه متجاوزان آمریکایی به بیمارستان بقایی ۲ یک جنایت جنگی بوده است ، ادامه داد : پرستاران و کادر درمان در هنگام حمله به بیمارستان با فداکاری جان بیماران را نجات دادند و حتی برخی از بیماران را به منازل خود بردند و از آنها پرستاری کردند.

گسترش همکاری‌های خوزستان با کشور عراق

استاندار خوزستان با اشاره به همسایگی استان خوزستان با کشور عراق گفت: در جهت توسعه همکاری‌های مختلف با کشور همسایه عراق سفر‌های مختلف از سوی مسئولان خوزستانی و عراقی انجام شده است و در این سفر‌ها موضوعات گوناگون اقتصادی، صنعتی و تجاری مورد بررسی قرار گرفته است.

موالی زاده ادامه داد: در جریان مراسم باشکوه تشییع امام مجاهد شهید در عراق گفت‌و‌گو‌هایی با مسئولان عالی رتبه عراق و استان‌های همجوار این کشور با خوزستان انجام شده است و بزودی یک بازارچه مرزی مشترک ایجاد خواهد شد.

وی عنوان کرد: با توجه به اغاز مراسم بزرگ اربعین ف در جهت هماهنگی‌های بیشتر با کشور عراق اتاق مشترکی در مرز شلمچه ایجاد شده است و این برنامه ریزی‌های لازم تا توسعه‌های هر چه بیشتر با این کشور دنبال می‌شود.

حمایت از تیم‌های ورزشی خوزستان در عرصه‌های ملی

استاندار خوزستان با اشاره به حمایت‌های لازم از تیم‌های ورزشی استان در عرصه‌های ملی گفت: عصر امروز مسابقه پلی اف میان صنعت نفت آبادان و مس رفسنجان انجام می‌شود که در صورت پیروزی تیم نفت آبادان که یک تیم ریشه دار در فوتبال ایران است به لیگ برتر صعود خواهد کرد.

موالی زاده تاکید کرد: در جهت حمایت از تیم نفت آبادان پیگیری‌های لازم در سطح ملی از جمله گفت‌و‌گو با وزیر ورزش و جوانان و رئیس فدراسیئن فوتبال انجام شده است تا حق این تیم پرطرفدار خوزستانی ضایع نشود.