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پیامرسان بانکی «بله» با جذب بیش از ۲۰۰ هزار کاربر برای خرید ارز زیارتی، به انتخاب اول زائران اربعین تبدیل شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، با استقبال گسترده زائران حسینی از خدمات دیجیتال «بله» تاکنون بیش از ۲۰۰ هزار نفر از طریق این برنامه کاربردی اقدام به خرید ارز کردهاند و از هر ۱۰ زائر، ۹ نفر بله را برای این امر انتخاب کردهاند.
برای زائرانی که هنوز موفق به تهیه ارز نشدهاند نیز فرصت خرید تا تاریخ ۱۳ مردادماه تمدید شده است.
پس از خرید برخط از طریق بله، تحویل فیزیکی اسکناسها در شعب منتخب بانکهای ملی، ملت و پستبانک در سراسر کشور همچنان ادامه دارد.
زائران میتوانند با مراجعه به بخش خدمات در سکوی بله، بدون نیاز به مراجعه حضوری برای ثبت درخواست، ارز مورد نیاز خود را رزرو نمایند.