مدیر عامل بنیاد ملی گندمکاران با انتقاد از روند پرداخت بهای گندم‌های فروخته شده به دولت تصریح کرد: برخی از کشاورزانی که محصول خود را به مراکز دولتی داده‌اند، هنوز هیچ پولی دریافت نکرده‌اند.



به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، علینقی ایمانی استمرار تاخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران را عامل کاهش انگیزه کشاورزان برای تحویل گندم به دولت خواند و گفت: در ابتدای سال پیش بینی می‌شد که تولید گندم به ۱۳.۵ تا ۱۴ میلیون تن برسد و بیش از ۱۰ میلیون تن آن برای تولید نان مردم خریداری شود، اما نحوه پرداخت مطالبات گندمکاران، تمامی حساب و کتاب‌ها بر هم زد.

مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران تصریح کرد: با این شرایط میزان خرید گندم از کشاورزان داخلی به ۷.۵ تا ۸ میلیون تن خواهد رسید.

ایمانی گفت: برخی کشاورزانی که گندم خود را فروردین تحویل دادند، به رغم گذشت حدود ۴ ماه هنوز ۵۰ درصد پول خود را نگرفته‌اند و کشاورزان استان‌های دیگر ۴۰ درصد و برخی از کشاورزان هیچ وجهی دریافت نکردند که تمامی این عوامل اثر سو در خرید خواهد داشت.

وی اضافه کرد: تاکنون بیش از ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تن گندم تحویل مراکز خرید شده که از رقم پارسال کمتر است و به نظر نمی‌رسد که میزان خرید به ۱۰ میلیون تن برسد و بنابراین واردکنندگان باید نسبت به واردات گندم اقدام کنند.

مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه کشاورزان مناطق سردسیر بلافاصله پس از برداشت از ۱۵ شهریور و مناطق معتدل از اواسط مهر باید اقدام به کشت سال آینده کنند، افزود: با افزایش قیمت نهاده‌های کشاورزی، کشاورزان با چالش‌های متعددی در تامین نقدینگی رو‌به‌رو هستند.