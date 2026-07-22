مدیرکل امور اساتید معارف و تأمین محتوای نهاد رهبری دانشگاه آزاد گفت: اصلاحات با پیگیری‌های مستمر، بررسی‌های کارشناسی و تعامل نزدیک با مسئولان مرکز فناوری اطلاعات و شبکه علمی دانشگاه به ثمر رسیده است، در فراخوان جذب اعضای هیأت علمی پیوسته نوبت اول سال ۱۴۰۵ دانشگاه آزاد اسلامی عملیاتی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیرکل امور استادان معارف و تأمین محتوای نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی، از اصلاحات بنیادین در سامانه جامع دانشگاه آزاد (ساجد) برای جذب اعضای هیأت علمی پیوسته گروه معارف اسلامی خبر داد و گفت: این اصلاحات با هدف شفاف‌سازی، تسهیل فرایند ثبت‌نام و تفکیک دقیق گرایش‌های تخصصی، در فراخوان جذب نوبت اول سال ۱۴۰۵ عملیاتی می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد معرفت، مدیرکل امور اساتید معارف و تأمین محتوای نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار آنا، با اشاره به پیگیری‌های مستمر و برگزاری جلسات کارشناسی این اداره‌کل، از انجام اصلاحات مهم و بنیادین در بخش جذب اعضای هیأت علمی پیوسته گروه معارف اسلامی در سامانه جامع دانشگاه آزاد اسلامی (ساجد) خبر داد.

اصلاحات بنیادین در سامانه ساجد برای جذب اساتید معارف اسلامی

مدیرکل امور اساتید معارف و تأمین محتوای نهاد رهبری دانشگاه آزاد تصریح کرد: این اصلاحات که با پیگیری‌های مستمر، بررسی‌های کارشناسی و تعامل نزدیک با مسئولان مرکز فناوری اطلاعات و شبکه علمی دانشگاه به ثمر رسیده است، در فراخوان جذب اعضای هیأت علمی پیوسته نوبت اول سال ۱۴۰۵ دانشگاه آزاد اسلامی عملیاتی خواهد شد.

تفکیک شش گرایش اصلی معارف اسلامی با شناسه‌های مجزا در سامانه

حجت‌الاسلام والمسلمین معرفت با اشاره به جزئیات اصلاحات انجام‌شده تصریح کرد: بر اساس اصلاحات انجام‌شده، شش گرایش اصلی معارف اسلامی شامل «آشنایی با منابع اسلامی»، «اخلاق اسلامی»، «انقلاب اسلامی»، «تاریخ و تمدن اسلامی»، «دانش خانواده و جمعیت» و «مبانی نظری اسلام» به‌صورت مستقل و با شناسه‌های مجزا در سامانه تعریف شده‌اند.

وی تأکید کرد: این اصلاح مهم، ضمن تفکیک دقیق گرایش‌های تخصصی، موجب رفع بسیاری از ابهامات پیشین برای متقاضیان خواهد شد و آنان می‌توانند با سهولت و دقت بیشتری نسبت به انتخاب گرایش تخصصی خود در فرایند ثبت‌نام اقدام کنند. همچنین این اقدام، امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تر، تحلیل بهتر نیاز‌های تخصصی و بررسی هدفمندتر پرونده‌های جذب را فراهم خواهد کرد.

تجمیع گرایش‌های معارف اسلامی ذیل گروه الهیات و معارف اسلامی

مدیرکل امور اساتید معارف و تأمین محتوای نهاد رهبری در دانشگاه آزاد با اشاره به گام دیگر این اصلاحات گفت: در گام دیگری از این اصلاحات، تمام گرایش‌های معارف اسلامی ذیل گروه «الهیات و معارف اسلامی» تجمیع شده است. این اقدام با جلوگیری از پراکندگی عناوین و گرایش‌ها، به ایجاد انسجام بیشتر در ساختار ثبت‌نام و فرایند بررسی پرونده‌ها کمک خواهد کرد و گامی مؤثر در جهت یکپارچه‌سازی اطلاعات مربوط به جذب اعضای هیأت علمی گروه معارف اسلامی به شمار می‌رود.

افزودن عنوان «سطح ۴ حوزوی» به مدارک تحصیلی قابل قبول

حجت‌الاسلام والمسلمین معرفت در ادامه از افزوده شدن عنوان «سطح ۴ حوزوی» به بخش «حداقل مدرک تحصیلی» در سامانه خبر داد و گفت: این اصلاح، ضمن به‌رسمیت‌شناختن ظرفیت علمی دانش‌آموختگان حوزه‌های علمیه در فرایند جذب، زمینه مشارکت گسترده‌تر و هدفمندتر فضلای حوزوی واجد شرایط را فراهم می‌کند و می‌تواند به افزایش انگیزه و استقبال این گروه از فراخوان جذب اعضای هیأت علمی منجر شود.

درج رشته‌های مجاز تدریس دروس معارف برای شفافیت و آگاهی‌بخشی به متقاضیان

وی با اشاره به اقدام دیگر این اصلاحات خاطرنشان کرد: در اقدامی دیگر، تمام رشته‌های تحصیلی مندرج در «جدول رشته‌های مجاز تدریس دروس معارف اسلامی» مرتبط با آیین‌نامه صدور مجوز تدریس دروس معارف اسلامی به شماره ۴۱۳۶ مورخ ۲ مرداد ۱۴۰۴، در سامانه ساجد درج شده است.

این اقدام با هدف راهنمایی و آگاهی‌بخشی به متقاضیان پیش از ثبت‌نام انجام شده تا داوطلبان بتوانند با مراجعه به فهرست رشته‌های اعلام‌شده، از وجود رشته تحصیلی خود در میان رشته‌های مجاز اطمینان حاصل کنند و تنها در صورت انطباق رشته تحصیلی با ضوابط مربوط، نسبت به ثبت‌نام در فراخوان اقدام کنند.

مدیرکل امور استادان معارف دانشگاه آزاد اسلامی در پایان، از همراهی مسعود همتی رئیس مرکز فناوری اطلاعات و شبکه علمی دانشگاه، محمدعلی زینالی معاون ساماندهی داده‌های بزرگ، تحلیل و آمار و فاطمه نادری رئیس اداره روش‌شناسی آماری، تدوین و تجمیع داده‌های آماری و آمار‌های ثبتی قدردانی کرد و گفت: این همکاری‌ها، زمینه‌ساز اصلاحات مؤثر و ماندگار در فرایند جذب استادان معارف اسلامی شد.

اجرای این مجموعه اصلاحات، حاصل پیگیری‌های مستمر، جلسات کارشناسی و همکاری بین‌بخشی میان اداره‌کل امور استادان معارف و تأمین محتوای نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و مسئولان حوزه فناوری اطلاعات، داده و آمار دانشگاه است و می‌تواند به‌عنوان اقدامی مؤثر در مسیر ارتقای کیفیت، شفافیت، انسجام و کارآمدی نظام جذب اعضای هیأت علمی گروه معارف اسلامی ارزیابی شود.