رادیو اینترنتی «قلمرو» به‌عنوان رسانه تخصصی کتابخانه‌های عمومی استان قم، به‌صورت رسمی افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، رادیو اینترنتی «قلمرو» با هدف ترویج فرهنگ کتاب و کتاب‌خوانی و تولید محتوای تخصصی در حوزه ادبیات، در پایان جلسه شورای فرهنگ عمومی استان قم به بهره‌برداری رسید.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان قم گفت: این رادیو به‌صورت ۲۴ ساعته از طریق بستر اینترنت رادیو قلم‌رو به نشانی www.rghalamro.ir در دسترس علاقه‌مندان به کتاب و ادبیات قرار دارد و برنامه‌های مرتبط با کتاب، کتاب‌خوانی و ادبیات را تولید و پخش می‌کند .

محمد غفاری با اشاره به اینکه که رادیو قلمرو بستری برای معرفی آثار، نویسندگان، شاعران و تولیدات فرهنگی اهالی کتاب استان است، افزود: معرفی و نقد کتاب، خوانش شعر و داستان، معرفی نویسندگان و شاعران، گزارش‌های صوتی از رویداد‌های کتابخانه‌ای و ادبی و دیگر برنامه‌های مرتبط با حوزه کتاب و ادبیات، از جمله بخش‌های پیش‌بینی‌شده برای «رادیو قلمرو» است.

وی اظهار کرد: این رادیوی اینترنتی با هدف گسترش فرهنگ مطالعه، معرفی ظرفیت‌های کتابخانه‌های عمومی و ایجاد ارتباط بیشتر میان فعالان حوزه کتاب و مخاطبان راه‌اندازی شده است.