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تشییع شهدای تازه شناسایی شده مدرسه شجره شیبه میناب

صبح امروز قطعات تازه تفحص شده کودکان مدرسه شجره طیبه میناب بر روی دستان مردم داغدیده میناب تشییع شدند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۳۱- ۱۴:۴۷
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برچسب ها: شجره طیبه ، میناب ، شهدای دانش آموز
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