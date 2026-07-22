به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، بهروز خوش‌نمک با بیان اینکه وجود این میزان مطالبات، خدمات تامین اجتماعی به بیمه شدگان این سازمان‌ها و شرکت‌ها متوقف نشده است و روند خدمات رسانی ادامه دارد افزود: بدهی سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و خصوصی جزو مطالبات انباشته شده این سازمان نیستند بلکه در طول سال بخشی از مطالبات اخذ می‌شود و دوباره مطالبات جدیدی به آن اضافه می‌شود.

وی با اشاره به اینکه موضوع مطالبات این سازمان از شرکت‌های دولتی و خصوصی در طول سال‌ها جاری و ساری است اظهار کرد: میزان مطالبات سال گذشته این سازمان ۲۷ هزار میلیارد ریال بود که بخشی از این مطالبات اخذ و دوباره بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال مطالبه جدید ایجاد شد و این روند تداوم دارد.

مدیرعامل تامین اجتماعی آذربایجان‌شرقی، با بیان اینکه چالش‌های موجود در این سازمان، ارائه خدمات به بیمه شدگان را با مشکل مواجه می‌کند گفت: استنکاف برخی از دفاتر دولتی از انجام بازرسی ماموران این سازمان از دفاتر قانونی آن‌ها را از جمله چالش‌های بیمه تامین اجتماعی است و بر اساس ماده ۴۷ قانون تامین اجتماعی، مکلف هستیم از دفاتر قانونی شرکت‌ها و ادارات دولتی بازرسی کنیم ولی بیشتر شرکت‌های دولتی و خصوصی در این زمینه با سازمان همکاری نمی‌کنند.

خوش‌نمک با بیان اینکه بیمه‌های کمک دولتی و یارانه‌ای از دیگر چالش‌های این سازمان است ادامه داد: این نوع بیمه‌ها از سال ۱۳۹۰ برای جامعه هدفی که قانون مشخص کرده بود از جمله قالیبافان و کارگران ساختمانی ایجاد شد اما به غیر از این جامعه هدف، افراد دیگری نیز به آن اضافه شدند.

وی یادآور شد: شناسایی، بررسی و پالایش بیمه شدگان این نوع بیمه‌ها همچنان ادامه دارد تا از محل قطع بیمه‌های کمک دولتی افراد غیرمشمول این جامعه هدف، نفرات جدیدی که جزو جامعه هدف در این قانون هستند، به آن‌ها اضافه شود.

مدیرعامل تامین اجتماعی آذربایجان‌شرقی، چالش دیگر این سازمان را در حوزه ساختمانی اعلام کرد و گفت: بر اساس پیش بینی قانون باید از محل مبالغ و حق بیمه ساختمان‌ها که در زمان صدور پروانه اخذ می‌شود، کارگران ساختمانی بیمه شوند که این موضوع در اکثر شهرستان‌های استان و تبریز با تراز منفی مواجه است.

خوش نمک افزود: بر این اساس، تعداد کارگرانی که در ساختمان‌ها بیمه شده‌اند کمتر هستند و با وجود کمک دولتی برای جبران این کمبود، مبالغ دریافتی این افراد را پوشش نمی‌دهد و افراد زیادی برای تحت پوشش قرار گرفتن در سازمان تامین اجتماعی پشت نوبت هستند.

وی تعداد بیمه شدگان قالی بافی استان را حدود ۳۲ هزار و ۱۹۶ نفر، رانندگان را ۴۵ هزار و ۴۱۶ نفر و ساختمانی را ۴۰ هزار و ۳۲۲ نفر اعلام و اظهار کرد: چالش دیگر این سازمان، فرار بیمه‌ای است که به صورت کارگاهی (فعالیت مخفی افراد در این کارگاه ها)، تعدادی (بیمه کردن تعداد کمی از کارگران فعال) و دستمزدی (ارایه لیست حق بیمه کمتر از حق واقعی بیمه شده) هستند.