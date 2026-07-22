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از ابتدای جنگ تحمیلی سوم تاکنون بیش از ۴ هزار نفر در شهرستان اسدآباد در دورههای آموزشی امداد و نجات و آشنایی با اصول دفاعی شرکت کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان ، مدیر کانون بسیج ورزشکاران سپاه ناحیه اسدآباد از برگزاری دورههای آموزشی آشنایی با سلاح و آموزشهای آمادگی دفاعی در مواقع اضطراری، همزمان با تجمعات مردمی شبانه در این شهرستان خبر داد.
شایان ضابطی اظهار کرد: این دورههای آموزشی با هدف ارتقای آمادگی و افزایش آگاهی عمومی برگزار میشود و آموزشهای مقدماتی و پیشرفته به صورت تئوری و عملی و با حضور مربیان رسمی ارائه خواهد شد.
وی افزود: در این دورهها داوطلبان با مباحث مرتبط با آمادگی دفاعی و اصول اولیه مواجهه با شرایط اضطراری آشنا میشوند.
مدیر کانون بسیج ورزشکاران سپاه ناحیه اسدآباد خاطرنشان کرد: آموزشهای نظامی و برنامههای آموزشی در غرفه بسیج ورزشکاران نیز ادامه دارد و علاقهمندان میتوانند برای بهرهمندی از این دورهها در برنامههای اعلامشده حضور پیدا کنند.