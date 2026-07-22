به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس، فرمانده انتظامی شهرستان اوز گفت: در راستای اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و مبارزه با قاچاق کالا و فرآورده‌های طبیعی، ماموران انتظامی این شهرستان هنگام گشت زنی به یک دستگاه نیسان مشکوک شدند و آن را برای بررسی متوقف کردند.

سرهنگ حسین محمدی با بیان اینکه ماموران پس از بازرسی از آن خودرو ۲ تن زغال فاقدمجوز را کشف و راننده به مرجع قضایی معرفی کردند افزود: پلیس با هرگونه فعالیت غیر قانونی که منجر به تاراج منابع طبیعی و تخریب محیط زیست شود با قاطعیت برخورد خواهد کرد.