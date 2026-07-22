



به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما از وزارت صمت؛ سید حامد عاملی در بازدید از شرکت سایپا با اشاره به معوقات ناشی از ایجاد تعهد فراتر از میزان تولید در سال‌های گذشته، با اشاره به ۳۳ هزار خودروی شاهین، ۱۷ هزار خودروی اطلس، ۱۱ هزار خودروی سهند، ۳۲ هزار خودروی ساینا و ۵ هزار خودرو کوییک معوق شده، گفت: متاسفانه در سال‌های گذشته در این شرکت اقدام به پیش فروش خودرو فراتر از میزان ظرفیت تولید آن شده است که امروز موجبات این تعویق فراهم آمده، اما مقرر شد با استمرار وضعیت تولید و برنامه ریزی صورت‌گرفته کلیه معوقات تا پایان سال با جرایم مربوطه به مشتریان تحویل شود.



وی مشکلات عمده گروه صنعتی سایپا را پیش‌فروش‌های فراتر از ظرفیت تولید و انتقال مبالغ حاصله از آن به بخش‌های غیرتولیدی و در نتیجه کاهش نقدینگی شرکت و همچنین تلاش‌های گروه‌های انحصارگرا در صنعت خودرو بدون توجه به منافع ملی برای کاهش میزان تولید این شرکت عنوان نموده و اظهار داشت: با تلاش‌های صورت‌گرفته در سال جاری هر دو مشکل به طریقی حل شده و با رفع تعهدات معوق مجدداً جریان نقدینگی به شرکت باز می‌گردد؛ همچنین با تامین قطعات، تلاش‌ها برای توقف تولید این شرکت هم ناکام خواهد گشت.

عاملی میزان تولید را روندی صعودی عنوان نمود و ابراز امیدواری کرد که با برنامه‌ریزی صورت‌گرفته در نیمه دوم سال جاری شاهد افزایش مجدد تولیدات شرکت خواهیم بود تا به هدف‌گذاری تولید برای امسال دست پیدا کنیم.

معاون وزیر صمت از زحمات تمام کارکنان و پرسنل خدوم شرکت که با وجود تمام مسائل و مشکلات توانستند این گروه را در مسیر رشد تولید قرار دهند قدردانی کرد.



عاملی، معاون وزیر صمت همچنین در بازدید از مرکز تحقیق و توسعه گروه صنعتی سایپا، سرمایه‌گذاری صورت گرفته برای ارتقای موتور‌های ساخت داخل را یکی از دستاورد‌های مهم در این گروه دانست و اعلام نمود: سه نوع موتور جدید با مصرف کمتر و در کلاس‌های جهانی در این گروه تولید شده است که در محصولات آتی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. همچنین ارائه خودرو‌های جدید این گروه که در نیمه دوم سال جاری به بازار خواهد آمد و تلاش برای ارائه خودروی هیبریدی در سال آینده را هم از اقدامات مهم این گروه برشمرد.