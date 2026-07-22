تیم‌های منتخب کشتی آزاد و فرنگی کشورمان برای حضور در رقابت‌های بین‌المللی جام حسن گمیجی و غضنفر بیلگه، روز‌های ۹ تا ۱۳ مردادماه در شهر کوجالی ترکیه به مصاف حریفان خود می‌روند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ترکیب تیم‌های اعزامی کشورمان به مسابقات بین‌المللی جام حسن گمیجی و غضنفر بیلگه ترکیه به شرح زیر است:

کشتی آزاد:

۵۷ کیلوگرم: علی یحیی‌پور – سینا بوستانی

۶۱ کیلوگرم: ابراهیم خواری – علی‌اصغر سلطانی

۶۵ کیلوگرم: ابوالفضل بخشوده

۷۰ کیلوگرم: محمدعلی عموزاد

۷۴ کیلوگرم: امیرحسین حسینی – علی رضایی – علی کرم‌پور

۷۹ کیلوگرم: مهدی یوسفی – مهدی اسماعیلی

۸۶ کیلوگرم: رضا افشار

۹۲ کیلوگرم: هادی شرفبیانی

۹۷ کیلوگرم: ابوالفضل بابالو

۱۲۵ کیلوگرم: محمدرضا لطفی

مربیان: فرشید قبادی – مصطفی قیاسی – سعید احمدی

کشتی فرنگی:

۵۵ کیلوگرم: حسین بیژنی – محمدپویا اسدی – شاهین رضایی

۶۰ کیلوگرم: محمد عشیری – امیررضا ده‌بزرگی

۶۳ کیلوگرم: سید مصطفی رضایی

۶۷ کیلوگرم: ایلیا علیخانی – محمدمهدی غلامپور – محمد کمالی – امیررضا ذکریایی

۷۲ کیلوگرم: حجت رضایی – احمدرضا محسن‌نژاد

۸۲ کیلوگرم: محمد ارجمند – ابوالفضل رسولی

۸۷ کیلوگرم: کامران پیکری

۹۷ کیلوگرم: امیررضا مرادیان – توحید محبی – امیررضا اکبری

۱۳۰ کیلوگرم: محمد کاظمی – ابوالفضل فتحی تزنگی – محمد کریمی‌اصل

مربیان: طالب نعمت‌پور – مهدی علیزاده – یک نفر مربی سازنده

مهدی توکلیان در صورت رفع مشکل خروج از کشور به لیست اضافه خواهد شد.