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تیمهای منتخب کشتی آزاد و فرنگی کشورمان برای حضور در رقابتهای بینالمللی جام حسن گمیجی و غضنفر بیلگه، روزهای ۹ تا ۱۳ مردادماه در شهر کوجالی ترکیه به مصاف حریفان خود میروند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ترکیب تیمهای اعزامی کشورمان به مسابقات بینالمللی جام حسن گمیجی و غضنفر بیلگه ترکیه به شرح زیر است:
کشتی آزاد:
۵۷ کیلوگرم: علی یحییپور – سینا بوستانی
۶۱ کیلوگرم: ابراهیم خواری – علیاصغر سلطانی
۶۵ کیلوگرم: ابوالفضل بخشوده
۷۰ کیلوگرم: محمدعلی عموزاد
۷۴ کیلوگرم: امیرحسین حسینی – علی رضایی – علی کرمپور
۷۹ کیلوگرم: مهدی یوسفی – مهدی اسماعیلی
۸۶ کیلوگرم: رضا افشار
۹۲ کیلوگرم: هادی شرفبیانی
۹۷ کیلوگرم: ابوالفضل بابالو
۱۲۵ کیلوگرم: محمدرضا لطفی
مربیان: فرشید قبادی – مصطفی قیاسی – سعید احمدی
کشتی فرنگی:
۵۵ کیلوگرم: حسین بیژنی – محمدپویا اسدی – شاهین رضایی
۶۰ کیلوگرم: محمد عشیری – امیررضا دهبزرگی
۶۳ کیلوگرم: سید مصطفی رضایی
۶۷ کیلوگرم: ایلیا علیخانی – محمدمهدی غلامپور – محمد کمالی – امیررضا ذکریایی
۷۲ کیلوگرم: حجت رضایی – احمدرضا محسننژاد
۸۲ کیلوگرم: محمد ارجمند – ابوالفضل رسولی
۸۷ کیلوگرم: کامران پیکری
۹۷ کیلوگرم: امیررضا مرادیان – توحید محبی – امیررضا اکبری
۱۳۰ کیلوگرم: محمد کاظمی – ابوالفضل فتحی تزنگی – محمد کریمیاصل
مربیان: طالب نعمتپور – مهدی علیزاده – یک نفر مربی سازنده
مهدی توکلیان در صورت رفع مشکل خروج از کشور به لیست اضافه خواهد شد.