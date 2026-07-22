پخش زنده
امروز: -
سرپرست اداره کل فنی و حرفهای آذربایجان غربی گفت: در هفته ملی مهارت امسال بیش از ۳۰ عنوان برنامه در اداره کل فنی و حرفهای آذربایجانغربی اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سرپرست اداره کل فنی و حرفهای آذربایجان غربی گفت: در هفته ملی مهارت امسال بیش از ۳۰ عنوان برنامه در اداره کل فنی و حرفهای آذربایجانغربی اجرا میشود.
محمود پسندیده در ادامه به عناوین مهترین این برنامهها اشاره کرد و افزود: رونمایی از پنج جلد کتاب در حوزه فنی و حرفهای، برپایی نمایشگاه دستاوردهای فنی و حرفهای استان، افتتاح آموزشگاه جدید، افتتاح نمایشگاه ایران ماهر و برپایی موکب امدادخودرو در مسیر زائران اربعین حسینی توسط تیمهای امدادماهر این اداره کل از جمله برنامههای مهم در هفته ملی مهارت در آذربایجان غربی است.