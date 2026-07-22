رئیس اداره تعزیرات حکومتی رباط‌کریم از مهر و موم تعدادی از نانوایی‌های متخلف به دلیل گران‌فروشی و کم‌فروشی و همچنین ده‌ها انبار فاقد ثبت اطلاعات کالا در سامانه جامع انبارها خبر داد و تأکید کرد که برخورد با متخلفان حوزه کالاهای اساسی با جدیت ادامه خواهد داشت.

مهر و موم نانوایی‌های متخلف و ده‌ها انبار بدون ثبت کالا در رباط‌کریم

مهر و موم نانوایی‌های متخلف و ده‌ها انبار بدون ثبت کالا در رباط‌کریم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی محمد مهدوی از تشدید برخورد با نانوایان متخلف و محتکران کالا‌های اساسی در رباط‌کریم خبر داد.

وی که رئیس اداره تعزیرات حکومتی رباط‌کریم است، اظهار کرد: هرگونه بسته‌بندی و عرضه نکردن نان در محل نانوایی و فروش آن با قیمت بالاتر، مصداق عرضه خارج از شبکه و گران‌فروشی است و برای متخلفان با قید فوریت پرونده قضایی تشکیل خواهد شد.

مهدوی افزود: صاحبان کالا‌های اساسی نیز موظف هستند اطلاعات کالا‌های خود را در سامانه جامع انبار‌ها ثبت کنند و در صورت تخلف، مطابق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با آنان برخورد خواهد شد.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان رباط‌کریم تصریح کرد: در بازرسی‌های اخیر، چند نانوایی به دلیل گران‌فروشی و کم‌فروشی مهر و موم و برای متخلفان پرونده تشکیل شد. همچنین ده‌ها انبار که نسبت به ثبت اطلاعات کالا در سامانه جامع انبار‌ها اقدام نکرده بودند، پلمب و مشمول جرائم قانونی شدند.

وی از شهروندان خواست هرگونه تخلف از جمله گران‌فروشی، کم‌فروشی، عرضه نان بی‌کیفیت، فروش آرد، تعطیلی خودسرانه نانوایی‌ها و تخلفات بهداشتی را به دستگاه‌های نظارتی گزارش دهند و تأکید کرد: گشت‌های نظارتی تعزیرات در روز‌های آینده به‌صورت شبانه‌روزی و با شدت بیشتری ادامه خواهد داشت.