

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، در این نشست مقرر شد، در روز ۵ مرداد در استان علاوه بر برپایی میز خدمت، همایش پیاده روی و برنامه‌های تبیینی نیز برگزار شود.

نماینده ولی فقیه در استان در این نشست با اشاره به اینکه اجتماع شبانه مردم، خود گواه توحید محور بودن نظام مقدس جمهوری اسلامی است گفت: این اجتماع دژ محکمی در برابر توطئه‌های دشمنان است که می‌خواستند ایران را تجزیه و نظام مقدس جمهوری اسلامی را ساقط کنند.

آیت الله حسینی افزود: نقش نماز جمعه در کاهش آسیب‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی برکسی پوشیده نیست لذا باید جایگاه نماز جمعه بزرگ و والا قلمداد شود.

وی تاکید کرد: مسئولان و مدیران نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خود باید درحضور در نماز‌های جمعه پیش قدم باشند و این از وظایف آنهاست.

محمدی معاون سیاسی وامنیتی استاندار نیز با اشاره به اینکه در زمینه مشکلاتی از جمله اقتصادی دولت پای کار آمده است گفت: البته باید اصناف هم منصف باشند و حتما باید با گران فروشان برخورد جدی شود.

رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه استان هم با بیان اینکه نهاد نماز جمعه قلب تپنده فرهنگ دینی و انقلابی است، گفت: این پایگاه ایمان و آگاهی وحدت و مسئولیت پذیری اجتماعی را در کنار یکدیگر تقویت می‌کند.