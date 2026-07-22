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آبدارچی اداره کل فنی و حرفهای آذربایجانغربی آبدارخانه این اداره کل را به یک نمایشگاه بزرگ فرهنگی و مذهبی تبدیل کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، آقای محمدصادق اصغرزاده کارمند و آبدارچی اداره کل فنی و حرفهای آذربایجانغربی آبدارخانه این اداره کل را به یک نمایشگاه بزرگ فرهنگی و مذهبی تبدیل کرده است.
آقای محمدصادق اصغرزاده که سی و سومین سال خدمت خود را در اداره کل فنی و حرفهای آذربایجان غربی سپری میکند توانسته با امکانات کم و فضای محدود آبدارخانه، یک کار بزرگ فرهنگی را انجام دهد و آن ایجاد یک نمایشگاه تاثیرگذار فرهنگی در این آبدارخانه است.
آقای محمدصادق اصغرزاده معتقد است که ایجاد این فضای فرهنگی و مذهبی میتواند در ارتقای روحیه نشاط و شادابی در بین همکاران تاثیرگذار است.
همکاران آقای محمدصادق اصغرزاده اذعان دارند که این فعالیت فرهنگی موجب تاثیرگذاری آن نه تنها بر روحیه شادابی کارمندان اداره شده بلکه مخاطبان و ارباب رجوع این اداره تیز از این فضای فراهم شده بهرهمند میشوند.
در این نمایشگاه عکسهایی از رهبر شهید انقلاب و شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی و سربلند و لوازم شخصی شهدا در معرض دید علاقهمندان مندان گذاشته شده است.
بسیاری از بازدید کنندگان و همکاران آقای اصغرزاده این نمایشگاه را نمایش بخشی از تاریخ انقلاب اسلامی میدانند.