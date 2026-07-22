رئیس سازمان منابع طبیعی بکارگیری توانمندی و دانش فارغ التحصیلان رشته‌های کشاورزی را در حوزه‌های جنگلداری، آبخیزداری، حفاظت از عرصه‌های منابع طبیعی، زراعت چوب و مبارزه با آفات ضروری خواند.



به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، رضا افلاطونی در نشست مشترک سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی که امروز چهارشنبه ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ برگزار شد، تصریح کرد: ظرفیت‌های علمی و فنی سازمان نظام مهندسی می‌تواند در حوزه‌های مختلفی همچون ممیزی، جنگلداری، آبخیزداری، حفاظت از عرصه‌های منابع طبیعی، زراعت چوب، مبارزه با آفات و امراض و اجرای طرح‌های جنگلداری نوین و مدیریت پایدار جنگل به کار گرفته شود.

رئیس سازمان منابع طبیعی با اشاره به نقش موثر شرکت‌ها و تشکل‌های تخصصی در حوزه منابع طبیعی، اظهار داشت: باید زمینه‌ای فراهم شود تا شرکت‌های توانمند و دارای بنیه فنی و تخصصی بتوانند اجرای طرح‌های منابع طبیعی به عهده بگیرند و از ظرفیت مهندسان متخصص در حوزه‌های مختلف بهره‌گیری شود.

وی افزود: در بسیاری از حوزه‌ها می‌توان با استفاده از ظرفیت شرکت‌ها و تشکل‌های سازمان نظام مهندسی، اجرای پروژه‌ها را به این مجموعه‌ها سپرد و از توان تخصصی آنها در پیشبرد برنامه‌های منابع طبیعی استفاده کرد.

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور همچنین با اشاره به ظرفیت‌های موجود در نهالستان‌ها و پارک‌های جنگلی، بر ضرورت بهره‌گیری از توان تخصصی سازمان نظام مهندسی در مدیریت و توسعه این عرصه‌ها تأکید کرد.

حجت الله علی محمدی، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی نیز در این نشست خواهان اجرای برنامه‌ها و عملیاتی شدن طرح‌ها و تفاهم‌نامه‌های مشترک شد و گفت: اقدامات کارشناسی و تخصصی متعددی برای تدوین و بررسی فرآیند‌های اجرایی تفاهم‌نامه‌ها انجام شده و اکنون باید با رفع موانع موجود، زمینه ورود این همکاری‌ها به مرحله اجرا فراهم شود.

علی محمدی با اعلام آمادگی برای افزایش همکاری‌ها با سازمان منابع طبیعی تصریح کرد: بهره‌گیری از توان تخصصی اعضا و شرکت‌های دارای صلاحیت حرفه‌ای در اجرای امور مرتبط با منابع طبیعی می‌تواند به ارتقای کیفیت خدمات، افزایش شفافیت و تسریع در اجرای برنامه‌های تخصصی کمک کند.