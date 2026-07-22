به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت‌الاسلام والمسلمین عباس نصیری‌فرد، دبیر علمی کنگره حضرت بی‌بی حکیمه (س) گفت: مراسم رونمایی از پوستر همایش حضرت بی‌بی حکیمه (س)، با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین سید مهدی خاموشی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، سید ضیاء هاشمی، معاون علمی و فرهنگی معاون اول رئیس‌جمهور و فرشید فلاح مدیرعامل بنیاد بین المللی امام رضا (ع) برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه آیین رونمایی از پوستر نقطه شروع برنامه‌های ملی و بین‌المللی این همایش است افزود: روز یکشنبه، چهارم مردادماه جاری از ساعت ۹ الی ۱۲ در تالار گفت‌وگوی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران (واقع در پل گیشا، جنب دانشگاه تربیت مدرس) با حضور چهره‌های ملی و اصحاب رسانه و جامعه دانشگاهی پوستر همایش بین المللی بی بی حکیمه رونمایی می‌شود.

نصیری‌فرد، با اشاره به اهمیت این رویداد تأکید کرد: آغاز فعالیت دبیرخانه، گامی بلند برای معرفی ابعاد شخصیتی حضرت بی‌بی حکیمه (س) است که متأسفانه همچنان در میان جامعه ما ناشناخته باقی مانده است.

وی افزود: این کنگره با حمایت معاونت فرهنگی و اجتماعی معاون اول رئیس‌جمهور و توسط بنیاد بین‌المللی امام رضا (ع)، با هدف تبیین نقش بی بی حکیمه (س) به عنوان خواهر امام رضا (ع) و تأثیرگذاری در ترویج علم و اخلاق و تمدن سازی در استان کهگیلویه و بویراحمد و در جوار بارگاه این بانوی بزرگ برگزار خواهد شد.

دبیر علمی کنگره حضرت بی بی حکیمه (س)، انتخاب موضوع «نقش امام‌زاده‌ها در ایجاد همبستگی اجتماعی» برای اولین نشست علمی این همایش را استراتژیک خواند و گفت: ما معتقدیم امام‌زادگان صرفاً مکان‌های زیارتی نیستند، بلکه ظرفیت‌های عظیمی برای انسجام اجتماعی دارند.

وی افزود: برگزاری این نشست در دانشگاه تهران، فرصتی برای تعامل میان اندیشه‌های دینی و علوم انسانی است تا کارکرد‌های اجتماعی بقاع متبرکه در جامعه امروز به درستی تبیین شود.

نصیری‌فرد ضمن دعوت از تمامی پژوهشگران و استادان برای حضور در این نشست علمی، ابراز امیدواری کرد: امیدواریم این کنگره گامی مؤثر در شناساندن جایگاه واقعی حضرت بی‌بی حکیمه (س) و تقویت پیوند‌های فرهنگی در جهان اسلام بردارد.

وی تأکید کرد که این نشست، آغازگر سلسله‌ جلسات تخصصی است که به ابعاد گوناگون شخصیت این بانوی بزرگوار و کارکرد‌های فرهنگی بقاع متبرکه می‌پردازد.