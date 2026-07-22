اردوی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان از ۲ مرداد با حضور حسن یزدانی و یارانش در تهران برگزار می‌شود

حسن یزدانی و یارانش در اردوی تیم ملی کشتی آزاد

حسن یزدانی و یارانش در اردوی تیم ملی کشتی آزاد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، اردوى تیم ملى کشتى آزاد بزرگسالان؛ از ۲ تا ۱۱ مردادماه ۱۴۰۵ در خانه کشتی شهید مصطفی صدرزاده کمپ تیم‌های ملی کشتی شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانى در تهران برگزار می‌شود.

در این اردو ۲۰ کشتی گیر مازندرانی از جمله حسن یزدانی به همراه دیگر کشتی گیران دعوت شده، خودشان را برای مسابقات پیش رو آماده می‌کنند.

اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:

٥٧کیلوگرم: میلاد والى زاده، علی مومنی و على یحیى پور (مازندران) علیرضا سرلک (لرستان)

٦١ کیلوگرم: احمد محمدنژاد جوان (خراسان رضوی) ابراهیم خواری (مازندران) مهدی رحیمی (البرز)

٦٥ کیلوگرم: رحمان عموزاد و عباس ابراهیم زاده (مازندران)

٧٠ کیلوگرم: سینا خلیلى، ابراهیم الهی و محمدعلی عموزاد (مازندران)

٧٤ کیلوگرم: امیر محمد یزدانى و علی رضایی (مازندران) یونس امامى، علی کرمپور و امیرحسین حسینی (تهران)

٧٩ کیلوگرم: محمد نخودى و عادل پناهیان (مازندران) مهدی یوسفی (تهران)

٨٦ کیلوگرم: کامران قاسم پور و رضا افشار (مازندران)

٩٢ کیلوگرم: امیر حسین فیروزپور و هادی شرفبیانی (مازندران) محمدمبین عظیمى (کردستان)

٩٧ کیلوگرم: حسن یزدانى (مازندران) امیرعلى آذرپیرا (تهران) ابوالفضل بابالو (تهران)

١٢٥ کیلوگرم: امیرحسین زارع و محمدرضا لطفی (مازندران) مرتضی جان محمدزاده (آذربایجان شرقی)

سرمربى: پژمان درستکار

مربیان: احسان امینى - مهدى تقوى و فرشید قبادى (مازندران) - فرید دژم خوى - مصطفى آقاجانى

مربی فرنگی: داود گیل نیرنگ

بدنساز: آقاعلى قاسم نیان

تغذیه و مکمل: یوسف عمید

مربیان تیم امید: سعید احمدی (مازندران) مصطفی قیاسی (لرستان)

ماساژور: سجاد امیرى

آنالیزور: سعید ابراهیمى

سرپرست: محمدجواد یزدانى نیا