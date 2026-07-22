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سهمیه ۶۰ لیتری بنزین مرداد، بامداد پنجشنبه (یکم مرداد) به کارتهای هوشمند سوخت شخصی واریز میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما | اقتصادی، ۶۰ لیتر سهمیه بنزین مرداد ۱۴۰۵ خودروهای شخصی بدون هیچگونه تغییری بامداد پنجشنبه (یکم مرداد) در کارتهای هوشمند سوخت شخصی شارژ میشود.
۶۰ لیتر سهمیه بنزین مرداد، پنجمین سهمیه ۱۴۰۵، به کارتهای هوشمند سوخت شخصی واریز میشود.
سهمیهبندی بنزین براساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه از ساعت صفر روز جمعه، ۲۴ آبان ۱۳۹۸، برای همه وسایل نقلیه بنزینسوز آغاز شد.