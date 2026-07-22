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شهردار پالیز از اختصاص یک دستگاه خودروی آتشنشانی با ظرفیت ۶ هزار لیتر به این شهر خبر داد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان ، حمید اسدی گفت: از سال ۱۴۰۰ و همزمان با آغاز رسمی فعالیت شهرداری پالیز، یکی از مهمترین مشکلات شهر، نبود تجهیزات و خودروی آتشنشانی بود.
شهردار پالیز از اختصاص یک دستگاه خودروی آتشنشانی با ظرفیت ۶ هزار لیتر به این شهر خبر داد و گفت:از سال ۱۴۰۰ و همزمان با آغاز رسمی فعالیت شهرداری پالیز، یکی از مهمترین مشکلات شهر، نبود تجهیزات و خودروی آتشنشانی بود.
حمید اسدی اظهار کرد: با پیگیریهای انجامشده و مساعدتهای اکبر رنجبرزاده، نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی و همچنین همکاری و حمایت سازمان همیاری شهرداریهای کشور، یک دستگاه خودروی آتشنشانی با ظرفیت ۶ هزار لیتر به شهر پالیز اختصاص پیدا کرد.
وی افزود: تأمین این خودرو گام مهمی در راستای ارتقای ایمنی شهروندان و افزایش توان مدیریت حوادث و آتشسوزیها در شهر پالیز است و امیدواریم با فراهم شدن زیرساختهای لازم، در آینده نزدیک نخستین ایستگاه آتشنشانی شهر پالیز نیز ایجاد و راهاندازی شود.
شهردار پالیز در پایان از پیگیریها و حمایتهای نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی و سازمان همیاری شهرداریهای کشور در راستای تأمین این خودروی آتشنشانی قدردانی کرد.