تیم واترپلو ایران از صعود به جمع چهار تیم برتر آسیا بازماند
تیم واترپلو جوانان در مرحله یک چهارم مسابقات ورزشهای آبی ردههای سنی آسیا، برابر چین باخت و از راهیابی به مرحله نیمهنهایی بازماند.
ملیپوشان ایران در پایان کوارتر نخست با نتیجه ۲ بر یک پیش بودند، اما در کوارتر دوم بازی با تساوی ۴ بر ۴ دنبال شد. در ادامه، تیم چین با برتری ۷ بر ۵ در پایان کوارتر سوم، جریان مسابقه را در اختیار گرفت و در نهایت با پیروزی ۱۰ بر ۶ راهی مرحله نیمهنهایی شد.
تیم ملی ایران پس از این شکست، فردا در دیدار ردهبندی برای کسب عنوان پنجم یا ششم مسابقات به مصاف حریف خود خواهد رفت.