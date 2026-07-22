رئیس سازمان امور دانشجویان در نشست هماهنگی هفدهمین المپیاد فرهنگی‌ورزشی دانشجویان کشور، برگزاری این رویداد را نمادی از استمرار حیات پویا و نشاط اجتماعی در جامعه دانشگاهی دانست و تاکید کرد: دانشگاه‌های ایران با برگزاری این المپیاد در شرایط خاص کنونی، پیام سرزندگی، مقاومت و پویایی ملت ایران را به جهانیان مخابره می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ حبیبا، معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان در جلسه هماهنگی فنی برگزاری هفدهمین المپیاد فرهنگی‌ورزشی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور، با اشاره به جایگاه ویژه ورزش در دولت چهاردهم، اظهار داشت: خوشبختانه در دولت جدید، نگاه ویژه‌ای به مقوله ورزش وجود دارد و تعامل میان وزارت علوم و وزارت ورزش و جوانان در سطح بسیار مطلوبی قرار دارد.

وی ضمن قدردانی از حمایت‌های همه جانبه وزیر ورزش و جوانان، افزود: همکاری‌های نزدیک و سریع وزارت ورزش با سازمان امور دانشجویان، فرصت مغتنمی را برای توسعه فعالیت‌های ورزشی در دانشگاه‌ها فراهم کرده است.

رئیس سازمان امور دانشجویان، ورزش را بستری برای ترویج روحیه جوانمردی در جامعه دانشگاهی توصیف کرد و گفت: ورزش سهل‌الوصول‌ترین ابزار برای ایجاد تحرک، پویایی و دمیدن بارقه‌های امید در دل جوانان است. اجرای این رویداد‌ها علاوه بر آثار مستقیم ورزشی، بر بهبود زیرساخت‌های رفاهی دانشگاه‌ها از جمله بازسازی خوابگاه‌ها نیز تاثیرات مثبت و غیرمستقیمی دارد که در مجموع یک «برد- برد» برای جامعه دانشگاهی محسوب می‌شود.

دکتر حبیبا با اشاره به اقدامات انجام شده در دانشگاه‌های شاهرود و مشهد برای میزبانی از المپیاد، تصریح کرد: گزارش‌های دریافتی حاکی از ایجاد فضای بسیار مطلوب و پرانگیزه در این مراکز است. در شرایط کنونی که کشور در وضعیت خاص منطقه‌ای قرار دارد، برگزاری چنین رویداد‌هایی نشان‌دهنده پویایی و تداوم مسیر توسعه علمی و فرهنگی ایران است. همان‌گونه که در دوران دفاع مقدس نیز دانشگاه‌ها تعطیل نشدند، امروز نیز با وجود فشار‌های دشمن، فعالیت‌های فرهنگی و ورزشی با قوت ادامه خواهد داشت تا ثابت کنیم که ملت ایران با قدرت به زندگی و پیشرفت خود ادامه می‌دهد.

وی در پایان ضمن قدردانی از تمامی دست‌اندرکاران برگزاری این المپیاد در سازمان امور دانشجویان و دانشگاه‌های میزبان، ابراز امیدواری کرد که این دوره از مسابقات با شکوه و عظمت هرچه تمام‌تر برگزار شده و گامی موثر در جهت ارتقای نشاط اجتماعی و تداوم موفقیت‌های ملی باشد.