تخریب فوری ۲ سازه غیرمجاز در شهرستان آستارا تخریب فوری ۲ سازه غیرمجاز در شهرستان آستارا تخریب فوری ۲ سازه غیرمجاز در شهرستان آستارا تخریب فوری ۲ سازه غیرمجاز در شهرستان آستارا

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در ادامه برخورد قاطع دستگاه قضایی با پدیده زمین‌خواری و ساخت و ساز‌های غیرمجاز، جواد حسن‌بیگی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آستارا، با حضور در منطقه حیران، بر اجرای حکم قضایی تخریب ۲ بنای غیرمجاز در این منطقه نظارت کرد.

در این عملیات، یک بنای مسکونی به مساحت ۴۰۰ مترمربع در زمین‌های ملی که علاوه بر تصرف بستر رودخانه و تجاوز به حریم راه، هیچ گونه مدارک قانونی مالکیت هم نداشت، به طور کامل تخریب و این زمین رفع تصرف شد.

همچنین یک واحد ۷۵۰ مترمربعی که خارج از محدوده طرح هادی، با تغییر غیرقانونی کاربری و بدون مجوز ساخته شده بود، با حکم دستگاه قضایی قلع و قمع شد.

دادستان بندر آستارا در حاشیه این عملیات، با تأکید بر اینکه قانون در برابر متخلفان هیچ‌گونه چشم پوشی نخواهد داشت، گفت: حفظ حقوق عامه، صیانت از زمین‌های ملی و بستر رودخانه‌ها و مقابله با ساخت و ساز‌های غیرمجاز از اولویت‌های دستگاه قضایی است.