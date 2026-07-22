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رئیس یازدهمین مسابقات برنامه نویسی گفت: هدف اصلی این دوره از مسابقات برنامه نویسی، بسترسازی برای اشتغالزایی و اتصال مستقیم نخبگان حوزه فناوری اطلاعات به بازار کار است.
محمد علی روزی طلب در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، افزود: یازدهمین دوره مسابقات برنامهنویسی چالشهای فناوری اطلاعات، با هدف شناسایی استعدادهای برتر این حوزه برگزار شد.
رئیس یازدهمین مسابقات برنامه نویسی گفت: در این دوره از مسابقات، ۲۵۰ نخبه حوزه فناوری اطلاعات از دانشگاههای سراسر کشور گرد هم آمدهاند تا چالشهای تخصصی در بخشهای لجستیک، بانکی، امنیت و صنایع گوناگون را مرتفع سازند.
وی افزود: هدف از برگزاری این دوره، اشتغالزایی، تسهیل ورود نخبگان به بازار کار و جلوگیری از خروج استعدادهاست. در همین راستا، ۶ سرمایهگذار با هدف شناسایی و جذب برترینهای این حوزه در مسابقات حضور یافتهاند.