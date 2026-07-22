نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان شرقی، با انتقاد از گسترش دلالی و واسطه‌گری‌های کاذب، بر ضرورت حمایت از تولید واقعی و محدودسازی فعالیت‌های غیرمولد تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، حجت‌الاسلام والمسلمین مطهری‌اصل در جلسه شورای زکات استان با تأکید بر جایگاه عدالت اجتماعی در آموزه‌های اسلامی، گفت: تحقق عدالت تنها وظیفه دولت نیست، بلکه آحاد مردم نیز در برابر برپایی قسط و رعایت حقوق عمومی مسئولیت دارند.

امام جمعه تبریز با اشاره به اهمیت زکات در کاهش فقر و حمایت از قشرهای آسیب‌پذیر اظهار کرد: زکات باید در مسیر توانمندسازی محرومان، تقویت فرهنگ کار و تولید، و کاهش زمینه‌های وابستگی و بیکاری هزینه شود.

به گفته وی جامعه اسلامی زمانی در مسیر تعالی قرار می‌گیرد که حمایت از نیازمندان با ترویج روحیه کار، تلاش و مسئولیت‌پذیری همراه باشد.

امام جمعه تبریز با انتقاد از رواج تنبلی، واسطه‌گری و کسب ثروت بدون تولید، خاطرنشان کرد: فرهنگ صحیح اقتصادی ایجاب می‌کند که درآمد و رفاه، حاصل کار و تلاش باشد نه رانت، دلالی و بهره‌برداری از موقعیت‌های خاص. وی افزود: قوانین و سیاست‌گذاری‌ها باید به گونه‌ای تنظیم شود که مسیر تولید هموار و زمینه‌های سودجویی‌های ناسالم محدود شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین مطهری‌اصل همچنین با اشاره به اهمیت روستا و کشاورزی در اقتصاد کشور، توسعه واقعی روستا را فراتر از خدمات عمرانی دانست و گفت: اگر قرار است روستا‌ها پویا بمانند، باید امکانات تولیدی از جمله آب، بذر، کود و حمایت‌های لازم برای کشاورزان فراهم شود تا #مهاجرت بی‌رویه به شهر‌ها کاهش یابد.

وی کار و روزی حلال را از ارزش‌های بنیادین در سیره پیامبران و اولیای الهی برشمرد و تأکید کرد: در فرهنگ دینی، کار نه‌تنها موضوع اقتصادی، بلکه عبادتی ارزشمند و زمینه‌ساز عزت فرد و جامعه است.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان شرقی ادامه داد: زکات یکی از مهم‌ترین ابزار‌های تحقق عدالت و حمایت از محرومان است و امیدواریم با برنامه‌ریزی دقیق و مشارکت همه‌جانبه دستگاه‌ها و مردم، این فریضه الهی بیش از پیش در مسیر کاهش فقر و تقویت همبستگی اجتماعی به کار گرفته شود.