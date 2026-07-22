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رئیس اداره حملونقل مسافر ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای قم از آغاز پیشفروش بلیت سفرهای اربعین خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، رئیس اداره حملونقل مسافر ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای قم از آغاز پیشفروش بلیت سفرهای اربعین خبر داد و گفت: ۸۰ درصد بلیتها بهصورت اینترنتی و ۲۰ درصد بهصورت حضوری عرضه میشود.
هادی عموسلطانی آرانی گفت: پیشفروش بلیت اتوبوسهای اربعین از دهه پایانی تیرماه آغاز شده و بلیتها برای سفر به مرزهای مهران، شلمچه، چذابه و خسروی عرضه میشود.
وی افزود: ۸۰ درصد بلیتها از طریق سکوهای مجاز «سفر ۷۲۴» و «سپاس» و ۲۰ درصد نیز بهصورت حضوری در پایانه مرکزی قم به فروش میرسد.
رئیس اداره حملونقل مسافر ادارهکل راهداری قم با اشاره به تعیین نرخ بلیت بر اساس نوع ناوگان و مقصد، از زائران خواست با توجه به پیک سفرهای رفت از ۳ تا ۱۱ مرداد و بازگشت از ۱۲ تا ۱۶ مرداد، برای تهیه بلیت برنامهریزی کنند.
بهای بلیت اتوبوسها بدین شرح میباشد:
اتوبوس ۲۵ نفره:
(مهران ۲۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال)
(شلمچه ۲۳۵۰۰۰۰۰ ریال)
(چزابه ۲۳۰۰۰۰۰۰ ریال)
و (خسروی۱۹۵۰۰۰۰۰ ریال)
اتوبوس ۳۲ نفره:
(مهران ۱۷۰۰۰۰۰۰ ریال)
(شلمچه ۱۸۵۰۰۰۰۰ ریال)
(چزابه ۱۷۵۰۰۰۰۰ ریال)
(خسروی ۱۵۵۰۰۰۰۰ ریال)
اتوبوس ۴۴ نفره:
(مهران ۱۲۵۰۰۰۰۰ ریال)
(شلمچه ۱۳۵۰۰۰۰۰ ریال)
(چزابه ۱۳۰۰۰۰۰۰ ریال)
(خسروی ۱۱۰۰۰۰۰۰ ریال)