به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، رئیس اداره حمل‌ونقل مسافر اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای قم از آغاز پیش‌فروش بلیت سفر‌های اربعین خبر داد و گفت: ۸۰ درصد بلیت‌ها به‌صورت اینترنتی و ۲۰ درصد به‌صورت حضوری عرضه می‌شود.

هادی عموسلطانی آرانی گفت: پیش‌فروش بلیت اتوبوس‌های اربعین از دهه پایانی تیرماه آغاز شده و بلیت‌ها برای سفر به مرز‌های مهران، شلمچه، چذابه و خسروی عرضه می‌شود.

وی افزود: ۸۰ درصد بلیت‌ها از طریق سکو‌های مجاز «سفر ۷۲۴» و «سپاس» و ۲۰ درصد نیز به‌صورت حضوری در پایانه مرکزی قم به فروش می‌رسد.

رئیس اداره حمل‌ونقل مسافر اداره‌کل راهداری قم با اشاره به تعیین نرخ بلیت بر اساس نوع ناوگان و مقصد، از زائران خواست با توجه به پیک سفر‌های رفت از ۳ تا ۱۱ مرداد و بازگشت از ۱۲ تا ۱۶ مرداد، برای تهیه بلیت برنامه‌ریزی کنند.

بهای بلیت اتوبوس‌ها بدین شرح می‌باشد:

اتوبوس ۲۵ نفره:

(مهران ۲۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال)

(شلمچه ۲۳۵۰۰۰۰۰ ریال)

(چزابه ۲۳۰۰۰۰۰۰ ریال)

و (خسروی۱۹۵۰۰۰۰۰ ریال)

اتوبوس ۳۲ نفره:

(مهران ۱۷۰۰۰۰۰۰ ریال)

(شلمچه ۱۸۵۰۰۰۰۰ ریال)

(چزابه ۱۷۵۰۰۰۰۰ ریال)

(خسروی ۱۵۵۰۰۰۰۰ ریال)

اتوبوس ۴۴ نفره:

(مهران ۱۲۵۰۰۰۰۰ ریال)

(شلمچه ۱۳۵۰۰۰۰۰ ریال)

(چزابه ۱۳۰۰۰۰۰۰ ریال)

(خسروی ۱۱۰۰۰۰۰۰ ریال)