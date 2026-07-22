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نماز جمعه این هفته تهران به امامت آیتالله سیداحمد خاتمی و در مصلای امام خمینی (ره) برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نماز عبادی- سیاسی جمعه این هفته تهران ۲ مرداد ماه ۱۴۰۵ به امامت آیتالله سید احمد خاتمی و در مصلای امام خمینی (ره) اقامه میشود.
طبق روال، دربهای مصلی امام خمینی (ره) ساعت ۱۰:۳۰ برای حضور نمازگزاران بازگشایی میشود و برنامهها از ساعت ۱۱ آغاز خواهد شد.
ویژه برنامههای نماز جمعه تهران:
میز خدمت اداره پلیس گذرنامه در نماز جمعه این هفته تهران
صدور گذرنامه زیارتی
مدارک مورد نیاز:
۱. اصل و کپی شناسنامه
۲. اصل و کپی کارت ملی
۳. اصل کارت پایان خدمت برای ۱۸ سال به بالا
۴. دو قطعه عکس ۴*۳،
۵. رضایت نامه برای همسر و فرزندان تحت تکفل
۶. گواهی فوت جهت بانوانی که همسر شان فوت نموده است
همچنین استقرار تماشاخانه و ویژه برنامههای گروه سرود، روایتگری، بخش مسابقه و اهدای جوایز.