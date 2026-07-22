نماز جمعه این هفته تهران به امامت آیت‌الله سیداحمد خاتمی و در مصلای امام خمینی (ره) برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نماز عبادی- سیاسی جمعه این هفته تهران ۲ مرداد ماه ۱۴۰۵ به امامت آیت‌الله سید احمد خاتمی و در مصلای امام خمینی (ره) اقامه می‌شود.

طبق روال، درب‌های مصلی امام خمینی (ره) ساعت ۱۰:۳۰ برای حضور نمازگزاران بازگشایی می‌شود و برنامه‌ها از ساعت ۱۱ آغاز خواهد شد.

ویژه برنامه‌های نماز جمعه تهران:

میز خدمت اداره پلیس گذرنامه در نماز جمعه این هفته تهران

صدور گذرنامه زیارتی

مدارک مورد نیاز:

۱. اصل و کپی شناسنامه

۲. اصل و کپی کارت ملی

۳. اصل کارت پایان خدمت برای ۱۸ سال به بالا

۴. دو قطعه عکس ۴*۳،

۵. رضایت نامه برای همسر و فرزندان تحت تکفل

۶. گواهی فوت جهت بانوانی که همسر شان فوت نموده است

همچنین استقرار تماشاخانه و ویژه برنامه‌های گروه سرود، روایتگری، بخش مسابقه و اهدای جوایز.