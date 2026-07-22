​انتشارات مدرسه سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی با هدف بهره‌گیری از فرصت تعطیلات تابستان، مجموعه «کتاب کار تابستانه» را ویژه دانش‌آموزان ورودی پایه‌های دوم، سوم و چهارم دبستان منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ انتشارات مدرسه سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی با همکاری متخصصان حوزه آموزش ابتدایی، مجموعه «کتاب کار تابستانه» را برای دانش‌آموزان ورودی پایه‌های دوم، سوم و چهارم دبستان طراحی و منتشر کرده است.

این مجموعه با نظارت و مشاوره علمی دکتر خسرو داوودی و تألیف فاطمه عابدین‌منش و انسیه عابدین‌منش از معلمان باسابقه و موفق دوره ابتدایی، بر اساس آخرین تغییرات کتاب‌های درسی تدوین شده و از نظر طراحی، رنگ‌آمیزی، تصاویر و محتوای آموزشی، متناسب با نیاز‌ها و علایق دانش‌آموزان تهیه شده است.

از مهم‌ترین ویژگی‌های این مجموعه می‌توان به تلفیق هوشمندانه دروس علوم، فارسی، ریاضی و هدیه‌های آسمانی، تقویت مهارت‌های پایه‌ای مانند خواندن، حل مسئله، تفکر نقادانه و خلاقیت، انجام فعالیت‌های دست‌ورزی و هنری، پیشگیری از فراموشی مطالب درسی در ایام تابستان و برنامه‌ریزی آموزشی در قالب سه بخش چهار هفته‌ای اشاره کرد.

این مجموعه با هدف ایجاد تابستانی هدفمند و در عین حال جذاب برای دانش‌آموزان، آنان را برای آغاز سال تحصیلی جدید با آمادگی و اعتمادبه‌نفس بیشتر همراهی می‌کند.

علاقه‌مندان برای تهیه کتاب‌های کار تابستانه ویژه ورودی پایه‌های دوم، سوم و چهارم دبستان می‌توانند به پایگاه انتشارات مدرسه به آدرس madresehpub.ir مراجعه کنند.