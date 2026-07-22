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مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی، حملونقل و ترافیک استانداری همدان گفت: در چهارماهه نخست امسال ۲۹ مجوز جدید سرمایهگذاری در حوزه گردشگری صادر شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان ، جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر استان همدان با حضور اعضای ستاد و مدیران دستگاههای اجرایی و فرمانداریها به صورت وبیناری برگزار شد.
محمد قدیمی با اشاره به عملکرد چهار ماه نخست سال افزود: در این مدت ۲۹ مجوز جدید سرمایهگذاری در حوزه گردشگری صادر شده و ۹۴ هزار اقامت شبانه در مراکز رسمی اقامتی استان به ثبت رسیده است. همچنین با وجود تعطیلی موزهها، بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از جاذبههای گردشگری استان بازدید کردهاند که آرامگاه بوعلیسینا با ۴۸ هزار بازدیدکننده از پربازدیدترین اماکن گردشگری همدان بوده است.
وی از آمادگی کامل ستاد اجرایی خدمات سفر برای اوج سفرهای تابستانی و اربعین خبر داد و گفت: همه کمیتههای ستاد در استان و شهرستانها موظفند بهصورت مستمر فعال باشند و گزارش اقدامات خود را به دبیرخانه ستاد در ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ارسال کنند.
در این نشست بر بازبینی و آمادهسازی پارکهای بینراهی، سرویسهای بهداشتی، فضاهای رفاهی و امکانات متعلق به شهرداریها و دهیاریها، تشدید نظارت بر مهمانپذیرها و اقامتگاههای فاقد مجوز، کنترل بازار و تأمین کالاهای اساسی و آمادگی کامل دستگاهها برای خدمترسانی به زائران اربعین تأکید شد.
همچنین مقرر شد فضاسازی شهرها، روستاها و محورهای مواصلاتی متناسب با ایام پیشرو، بازبینی تابلوهای راهنمای مسیر بهویژه در محور غار علیصدر، ادامه پویشهای کاهش تصادفات و هماهنگی شهرداریها، راهداری و سایر دستگاههای خدماترسان برای مدیریت ترافیک و ایمنی سفرها در دستور کار قرار گیرد.
محمد قدیمی همچنین بر استفاده حداکثری از ظرفیت رسانهها و صداوسیما برای انعکاس خدمات دستگاههای اجرایی تأکید کرد و گفت: اطلاعرسانی مناسب از اقدامات انجامشده، نقش مهمی در آگاهی و رضایتمندی مردم و مسافران خواهد داشت.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان همدان از اجرای ۱۱ کیلومتر زیرسازی راههای روستایی در سهماهه نخست امسال خبر داد و گفت: هماکنون ۱۶ پروژه راه روستایی به طول ۷۶ کیلومتر در استان در حال اجراست.
حمید پرورشی افزود: در چهار ماهه نخست سال، ۱۲ نقطه روشنایی، ۲.۵ کیلومتر روشنایی طولی، ۱۹۸ کیلومتر خطکشی راههای روستایی و فرعی، احداث ۲۵ پل و ۲۵۰ کیلومتر شانهسازی نیز در محورهای استان انجام شده و عملیات بهسازی و روکش آسفالت در چند محور روستایی ادامه دارد.
در پایان این نشست، اعضای ستاد اجرایی خدمات سفر استان نیز گزارشی از اقدامات و عملکرد کمیتههای تخصصی خود ارائه کردند و ضمن تشریح برنامههای پیشبینیشده برای ایام اوج سفرهای تابستانی و اربعین، از آمادگی کامل دستگاههای اجرایی برای ارائه خدمات مطلوب، تأمین زیرساختها و خدمترسانی به مسافران و زائران خبر دادند.